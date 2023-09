El top ten de las sociedades de bolsa que dominan la aspiradora de dólares

La cotización de la moneda surge de la misma forma que el dólar MEP o Bolsa, a través de la compra de un bono en pesos y la venta del mismo título en dólares, pero el segundo paso se realiza con una cuenta en exterior, por lo que el dinero queda depositado fuera de Argentina. Se suele hacer con los bonos GD30 como también con las acciones de Banco Galicia, YPF, entre otras, o los Cedears de Apple y Amazon. En un día promedio se operan entre U$S 30 y U$S 50 millones. En una jornada frenética, entre U$S 80 millones y U$S 100 millones. Para realizar la transacción, la empresa interesada debe recurrir a un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o broker.