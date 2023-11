Carlos Rodríguez, asesor de Javier Milei: "Si veo dos hombres besándose me duele la barriga"

Medios y usuarios de las redes sociales se fueron este jueves detrás de la declaración más irritante de Rodríguez, esa que describió el malestar estomacal que le provoca ver a dos hombres besándose. Sin embargo, el economista de UCEMA dejó en la entrevista definiciones políticamente más explosivas.

"Milei sigue diciendo que las obligaciones se pagarán y hay muchos tipos alrededor que lo están tratando de convencer de que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia de Macri; a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada y que se vaya todo a la santa 'm' acá adentro, pero que todos paguen. Que sufran; hay que sufrir, hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan", le dijo a Luis Novaresio, quien últimamente no tiene paz.

"Milei no me da pelota, básicamente. No sé qué rol estoy cumpliendo. Hablo por mí, no por La Libertad Avanza", aclaró, por si hacía falta.

Pues bien: esa gente que le dice al mandatario electo que hay que tomar deuda para cancelar las Leliq son Macri y Caputo. Y Milei mueve el banco.

Sale Ocampo, ¿entra Reidel?

Siempre según trascendidos que conviene tomar como tales en medio del despiporre que es el proceso de toma de decisiones en el "armado" que, a falta de otro nombre, podría llamarse "Juntos por la Libertad"–, quien recalaría en el Central sería Demian Reidel. Otro antidolarizador…

Reidel es un físico de formación, exvice del BCRA y perteneciente al equipo de Federico Sturzenegger. Se lo considera un "experto en desarme de cepos", para más datos. Esto, con todo, daría para una discusión, dado que el modo brusco que adoptó el macrismo a poco de su debut en 2015 para "sincerar el dólar" no requirió demasiada magia que digamos.

Que Caputo, parece, vaya a recalar en el Palacio de Hacienda, no quita del medio a Sturzenegger, quien había sonado antes para esa función. De hecho, lo de él parece más integral como encargado de un amplio paquete de reformas liberalizantes y desregulatorias que sería el verdadero corazón del programa que prepara el macrismo.

Si decía lo que iba a hacer, ¿me votaban?

Milei se ha vanagloriado, con razón, de haber sido elegido a pesar de haber prometido motosierra, dolarización y detonación del Central. Salvo por lo del hiperajuste, que se viene o se viene, lo demás podría no parecerse a lo propuesto. ¿No?

Para el mercado financiero, la defenestración de Ocampo es una buena noticia. Casi nadie ha creído seriamente que la dolarización fuera posible sin un estallido impactante o, incluso, una reforma positiva para el largo plazo nacional. Su salida, entonces, aleja aun más ese escenario, por el que nadie dio ni dos mangos desde el martes en que se retomaron las operaciones.

De hecho, los operadores prestaron atención al último informe que la consultora Anker, dirigida por Caputo, envió a sus clientes. "Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio". Si él lo dice…

Así, no sorprende que el dólar blue haya subido un escalón y frenado allí, sin desbocarse, como se había temido largamente. De hecho, este jueves bajó un poco tras filtrarse la baja sin honra de Ocampo.

En tanto, a través del aumento de la carga impositiva para el dólar tarjeta y de la virtual liberación del MEP –legal, negociado en bolsa–, Sergio Massa parece allanarle el camino al nuevo gobierno para una simplificación, un desdoblamiento formal o una unificación de un tajo del mercado. Se verá qué sale.

¿A qué viene Caputo?

El rostro del hiperendeudamiento macrista viene, en principio, a conseguir dólares prestados –Dios y él sabrán a qué tasa– para desarmar de una sola vez "la bomba de las Leliq", la deuda del Central en poder de los bancos, promesa de emisión futura que ha crecido tanto que supone un riesgo para la solidez del sistema.

Sin embargo, no hace falta ni cambiar deuda por más deuda –a lo Caputo– ni romperlo todo –a lo Rodríguez–. También se podría tomar el camino de buscar el equilibrio fiscal –como se hará–, aunque sin locuras, de modo de apuntalar la demanda de pesos vía crédito y con una reducción gradual de las tasas, paralela a una moderación de la inflación. Que Milei no opte por este camino no solo es indicador de su gusto por los deportes extremos, sino, no puede descartarse, de una posible estrategia a mediano plazo.

Nadie cree que Caputo tenga chapa para ser un ministro de fuste, ideologías aparte. No se le reconoce capacidad técnica, sino apenas habilidad de trader. ¿Pensará Milei en ser él mismo el conductor real de la política económica?

Especulando –hablando de Caputo, el término viene al pelo–, podría señalarse también que la opción por un desarme de las Leliq que no pase por el aumento de la demanda de pesos indicaría que el mandatario electo acaso no descartase la dolarización para más adelante. En tal sentido, Caputo vendría a conseguir lo que hace falta para canjear esa deuda en pesos por otra en dólares y no más que eso. El punto de llegada de la relación de Milei con Macri quedaría, en esta hipótesis, en una suerte de limbo.

Todo tiene que ver con todo

La licuación del programa de LLA y el desplazamiento de sus equipos originales tiene el claro propósito de comprar gobernabilidad para un proyecto de ajuste brutal que, se asume, enardecerá la calle. De ahí que Bullrich meta mano donde debía mandar Villarruel y que Piparo sea desplazada de la enorme caja de la ANSES por un cordobesista recién llegado.

El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición.

A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.

Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) November 23, 2023

Más allá de las amenazas directas de represión de las fuerzas de seguridad y hasta de fuerzas de choque, se trata de blindar lo más posible a la nueva administración en el Congreso y en el Poder Judicial.

Lo primero viene, en principio, por el lado del aporte del PRO macrista y, como correlato, del módico aporte que puede hacer el schiarettismo, que también hace pie en segundas líneas del futuro gabinete.

corte cuneo libarona.jpg Mariano Cúneo Libarona, en el medio de los cuatro jueces de la Corte.

Lo de la Justicia se escenificó en la visita que el titular designado de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, realizó a la Corte Suprema. Los gestos de la foto que captó el instante son elocuentes sobre quiénes se consideran ganadores y perdedores de sus apuestas recientes. A Ricardo Lorenzetti se lo ve radiante.

Todo tiene que ver con todo (parte dos)

El gobierno saliente les otorgó un aumento póstumo a los trabajadores del Estado. En días comenzará el invierno. Mientras, la conducción de la CGT se reunió y advirtió al futuro gobierno con "tomar medidas" en caso de que se produzca un avance sobre los derechos laborales y sindicales. "Nos empezamos a preocupar por algunas cuestiones sobre los salarios y el aguinaldo (…). Para nosotros no hay un proyecto de país con menos trabajadores", dijo Héctor Daer.

Mejor que se prepare: la prevista cancelación de la obra pública ya provoca despidos en empresas de la construcción.