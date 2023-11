Sin esperar confirmaciones, los meros rumores impulsaron la salida de Emilio Ocampo , el gurú de la dolarización que sueña Milei . Ironía mediante, fue el primer funcionario que el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) confirmó como parte de su equipo si resultaba electo. Los ruidos por el eventual desembarco del exministro de Finanzas se hicieron escuchar el miércoles por la noche, después de que Letra P adelantara la información : Guillermo Nielsen , actual embajador en Arabia Saudita que años atrás llevó a Milei a conocer a Massa en las oficinas del Frente Renovador, no tuvo pelos en Twitter y llamó "timbero" a Caputo. Algunos mileístas fueron más diplomáticos en sus reproches y otros, como Juan Napoli , asesor del mandatario electo , celebraron la incorporación.

La frenética negociación que terminó con los cambios de un gabinete que todavía no asumió no se realizaron en el Hotel Libertador, donde está viviendo Milei, ni en las oficinas de LLA del barrio de Núñez. El futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunió con Caputo en el Four Seasons para terminar de cerrar el gabinete económico. Hacienda, el BCRA y la ANSES se pusieron sobre la mesa. En una macroestructura estaría otra pieza macrista, parte del trío que sonaba para el Ministerio de Economía: Federico Sturzenegger estaría encargado de administrar el plan de reforma del Estado que será plasmado en un digesto a presentar en el Congreso después del recambio de gobierno.