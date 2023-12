Caputazo con pronóstico reservado: una inflación al 300% y una recesión del 4%

Licuación de salarios y gasto público

El director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación German Abdala, Juan Manuel Telechea, previó que la incógnita está "en qué va a pasar con los trabajadores formales", porque aún no hubo definición si las paritarias serán libres o tendrán un tope puesto por el Gobierno. El economista de C&T Consultores, María Castiglioni, estimó que serán "meses duros para el poder adquisitivo" y planteó: "La clave está en que el ajuste de los salarios no sea con tanta demora".

El director de Mecronomic, Gustavo Reija, consideró que el Caputazo provocará una caída del PBI de entre 4 y 4,5%. "De todos los componentes del producto, va a haber una importante caída del gasto público y de la inversión, por la suspensión de la obra pública", puntualizó en diálogo con Letra P. En un escenario al que definió como "optimista", entre marzo y abril ya debería haber "reformas estructurales", como las privatizaciones y la reforma del Estado que, presuntamente, se preparan para entrar al Congreso en el corto plazo.

"Habrá que ver el nivel de sostenibilidad social. En la medida que los gremios estatales no logren recomponerse durante el año, parece difícil que no haya aumentos", afirmó Reija. Por el contrario, si no hay avances en materia de proyectos y el Poder Legislativo no avala la modificaciones "con un crawling peg (microdevaluaciones) al 2% mensual en julio, el tipo de cambio estará una vez más atrasado y volvemos al minuto cero: devaluación y ajustazo con fogonazo inflacionario", anticipó el consultor.