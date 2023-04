El dólar blue rompió otra barrera, tocó los $421 y cerró a $418

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por U$S 73 millones en el mercado cambiario, aprovechando liquidaciones por U$S 153,8 millones de los agroexportadores.

Con las compras realizadas el lunes, la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los U$S 500 millones a unos U$S 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de U$S 3.020 millones.