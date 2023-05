El dólar agro llega a su fin con gusto a poco: poca liquidación y corrida del blue

Del monto total liquidado, el BCRA retuvo apenas U$S 872 millones y no logró engrosar las reservas internacionales a un monto "cómodo" que le permita a la autoridad monetaria obtener un poder de fuego sólido. Cuando inició el programa el miércoles 12 de abril, las arcas brutas tenían U$S 37.218 millones, pero este lunes la cuenta cerró en U$S 32.877 millones. En septiembre del año pasado, el Central había logrado acumular un 65% de las divisas liquidadas, antes de que la versión de diciembre superara las expectativas y la entidad financiera se llevara el 74%, según cálculos del analista de Romano Group, Salvador Vitelli.