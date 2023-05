Saltaron los dólares financieros: el Gobierno asegura que los soltó

En medio de la última corrida cambiaria que llevó al dólar blue cerca de $500, la autoridad monetaria comenzó a usar divisas de las arcas internacionales para realizar operaciones con bonos y frenar el avance de las cotizaciones financieras. La medida estaba prohibida por un artículo del acuerdo con el FMI, pero el ministro de Economía, Sergio Massa, avisó a la entidad y Pesce dio la orden a su jefe de operaciones.

Se trató de una acción "coordinada" entre Economía y el BCRA, aunque a la vez el uso de las reservas en ese sentido era una herramienta muy codiciada por el titular de la cartera económica desde que asumió su cargo. Massa presionó en varias ocasiones, pero Pesce no se lo había concedido, hasta ahora. Frente al Círculo Rojo, el jefe del Palacio de Hacienda advirtió que la intervención es un instrumento "irrenunciable" y dio la pauta de que pujaría por mantenerla ante el Fondo. Con la estrategia de este jueves, eso no cambia. "No significa ni que nos corrimos ni que volvemos hoy o mañana", aclararon las fuentes.