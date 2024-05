El Círculo Rojo, entre la paciencia y la desilusión: el impuesto PAIS divide aguas

La letra chica dice que el impuesto aplicará incluso a dividendos acumulados en el pasado, cuando el PAIS aún no regía para este tipo de operaciones. Ese es uno de los puntos que más críticas recibió entre quienes fueron consultados. "Es una traba que no ayuda, la verdad", dijo por lo bajo un empresario del comercio que prefirió el off the record.

Paciencia en bancos y el agro

Exportadores, fuentes del sector financiero y agroindustriales aceptaron la decisión, aunque sea contraria a la promesa de Milei y Caputo de sacar cuanto antes el gravamen creado durante la gestión de Alberto Fernández. "Hasta ahora no se podía hacer, así que es un paso más. Es algo que se tiene que terminar de regularizar, pero no se pude abrir de un día para el otro. Hay que tener paciencia", pidió un dirigente vinculado al sector agrario.

"El modelo final debería ser que cualquier compañía pueda girar dividendos afuera. Es lo que pasa en todo el mundo", añadió.

Fuentes de la City porteña aseguraron que se trata de entre u$s5.000 millones y u$s7.000 millones de divisas atrapadas que, de abrirse el cepo cambiario en un contexto de reservas todavía escasas, presionarían fuerte sobre el dólar oficial.

Los bancos BBVA Frances, Macro, Galicia, Patagonia y Santander ya manifestaron su intención de suscribir al Bopreal como forma de pagar dividendos. Se trata de poco más de u$s1.000 millones, según datos de Adcap Grupo Financiero.

Javier Casabal, estratega de renta fija de la sociedad de Bolsa, explicó que las empresas multinacionales estaban esperando esta medida, dado que "como no hay reservas y justamente la idea es mantener restricciones para poder acumular (no desacumular), lo razonable era que tampoco hubiera dólares para pago de dividendos".

"Queda claro que en un país con la macroeconomía normalizada, permitir el pago de dividendos debería lo común para incentivar las inversiones, pero todavía estamos en una transición hacia la normalización. Permitir acceso antes de la normalización sería impedirla", consideró.

PAIS para recaudar

El Gobierno aplicó el PAIS a dividendos en momentos en los que la recesión empieza a jugar en contra del objetivo fiscal. La recaudación tributaria de abril cayó 12% real y casi todos los impuestos crecieron por debajo de la inflación.

Los descensos del empleo y el salario golpearon a los ingresos de la seguridad social y el IVA mermó arrastrado por el consumo; pero el PAIS fue protagonista: tras la suba de la alícuota con la que la gestión del presidente Milei inauguró su gestión, el gravamen aumentó 1.106,5% nominal y 209,9% real.