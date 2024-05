Por qué China le entorna la puerta al swap y complica la economía de Javier Milei y Toto Caputo

NO HAY PLATA

Las negociaciones se manejaron con hermetismo absoluto. Mondino aseguró que la deuda se cancelará, pero no definió si se hará en tiempo y forma o si los funcionarios lograron la postergación de los pagos. Fuentes del Central consultadas por Letra P aseguraron que "se establecieron los equipos técnicos que van a mantener el diálogo sobre los próximos pasos ".

"Entramos en una etapa de conversaciones directas y sensibles que no deben comentarse públicamente ya que, publicaciones imprecisas, podrían interferir en ese diálogo", advirtieron las fuentes del BCRA. Otra voz gubernamental comentó que "no hubo cambios" en los términos del pacto y que China está dispuesto a "cooperar para no complicar la situación financiera" local.