En la víspera de la asunción de Javier Milei , las empresas textiles, de indumentaria y de calzado tienen más dudas que certezas del impacto que las primeras medidas del nuevo gobierno tendrán en este sector sensible y protegido de la industria nacional. Sin contactos previos con los equipos técnicos de La Libertad Avanza, las cámaras empresarias desconocen cuál será el rumbo económico comercial que tomará la administración libertaria .

En las cámaras del rubro coinciden en que la apertura comercial puede hacerse solo si se encara antes una reforma profunda de los factores de competitividad sistémica del país. En este sentido fuentes empresarias consultadas por Letra P enumeraron: rebaja de impuestos, desburocratización, reforma laboral, acceso a dólares para importar insumos, crédito con tasa subsidia y un “tiempo de adaptación”. “Si eso no ocurre, el fantasma del industricidio de la década de menemista reaparece”, advirtieron y recordaron que “esas demandas del sector están atadas a acciones del Estado, que Milei desestima”.

La discusión que viene

Consultado por Letra P, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, consideró que la discusión que viene es cómo hacer competitiva a la Argentina, no a un sector en particular. Al frente de la empresa familiar Galfione y Cía, con 150 empleados, planteó: “Compito todos los días con el mundo. El 50% del sector es producto importado o tiene un componente importado. No sé cuántos sectores de la economía compiten así”.