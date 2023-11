Un hombre enciende los motores

En junio pasado, el ex vicepresidente de General Motors Federico Ovejero tomó el retiro voluntario de la empresa automotriz y se puso a trabajar para Milei. Es abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA); hizo el bachillerato en el Colegio Cardenal Newman, al que también fue Mauricio Macri; trabajó en Unilever y durante ocho años fue parte de GM. Su nombre suena para la Secretaría de Industria; pero su esposa le pide que no asuma. Fuentes de La Libertad Avanza sostienen que de no ser él, será alguien de su equipo. De hecho, Ovejero ya se reunió con José De Mendiguren, a cargo del área hasta el 10 de diciembre.