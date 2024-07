Dólar: el Círculo Rojo ve una "sobrerreacción" de los mercados

El Círculo Rojo no se altera. Los mercados vivieron dos días de volatilidad fuerte luego de los anuncios del ministro de Economía, Toto Caputo , y la indefinición de la salida del cepo cambiario ; pero la élite empresarial la evaluó como una "sobrerreacción" y consideró que el plan económico de base tiene pista.

El Círculo Rojo le da crédito a Toto Caputo

El mundo corporativo, al contrario, parece tener mayor paciencia. El ex ceo de un gigante automovilístico comprende que "las demoras en dar precisiones de reglas de juego como la salida de cepo y la baja de tasas anticipadas generan incertidumbre y una volatilidad que hace que todos se pongan en modo wait and see", pero aclara: "En el fondo la dirección sigue firme aunque se dilata el plazo".