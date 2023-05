Cuáles son los dos pulpos que pujan por una obra eléctrica patagónica clave

En el primer lote, Tel 3 presentó una oferta apenas superior a los US$ 15 millones, que superó por varios cuerpos a la segunda del tándem Cartellone-Vial Agro de US$ 19,3 millones y a la elevada por EDVSA-IPE Energía de US$ 23,6 millones. En el segundo lote de las obras de ingeniería, Tel 3 volvió a presentar la oferta más baja de US$ 3,7 millones frente a los US$ 4,8 millones cotizados por Cartellone-Vial Agro y los US$ 6,2 millones de EDVSA-IPE Energía.

En cambio, para las obras del tercer y último renglón, la que arrimó la oferta más económica de US$ 5,3 millones fue la sociedad de EDEVSA- IPE Energía. En segundo lugar quedó Tel 3 con una cotización de US$ 6,6 millones y luego se ubicó Lesko Semisa con US$ 7,2 millones. La diferencia de casi 30% entre las ofertas de Tel 3 y las de la segunda oferente quedó en la mira a raíz de que ambas propuestas tenían los mismos proveedores locales (Prysmian y Tesum) y la fábrica de estructuras metálicas turca MITAS.

Estrategias diferentes, el mismo objetivo

Piloteada en los primeros años de la década pasada por el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; la empresa Tel 3 fue comprada por Pérez Companc en agosto de 2018 por un monto de US$ 33 millones. Con la incorporación de Tel 3, el grupo Pecom apostaba, en un principio, a expandir sus negocios energéticos con la provisión de servicios a las petroleras de Vaca Muerta y con las obras de los PPP de transporte eléctrico que había prometido licitar la administración macrista.

El freno registrado en el desarrollo de Vaca Muerta tras la crisis económica de 2018 y la no concreción de los PPP eléctricos dejaron en los últimos años a Tel 3 en una situación relegada frente a las empresas tradicionales del sector. Según los especialistas energéticos, con las ofertas por debajo de los valores del mercado que presentó para la línea patagónica, Tel 3 estaría buscando ahora recuperar posiciones y adquirir un mayor protagonismo en el sector a costa de salir derecho o terminar las obras con las cuentas en rojo.

En el caso EDVSA, lo que más ruido provocó es que se trata de una empresa que hace tres años estuvo bajo investigación judicial por presuntas estafas a raíz de una denuncia promovida por un grupo de 13 pymes neuquinas a las que les había pagado con cheques sin fondos. Además, la empresa se salvó de la quiebra con una convocatoria de acreedores que derivó en un acuerdo de pagos a varios años de plazo.

En lo que respecta a la provisión de los transformadores y seccionadores eléctricos de la línea, las ofertas en juego muestran que las que han quedado mejor posicionadas para adjudicarse los contratos son las empresas locales AIT y Artrans, y la japonesa Hitachi.