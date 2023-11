Crecen las importaciones a pesar de la escasez de dólares

El dato toma relevancia en plena tensión electoral, con las reservas internacionales del Banco Central en rojo y en medio de fuertes restricciones de acceso a los dólares para poder importar. En octubre el monto de importaciones ascendió a U$S 5.900 millones, y el BCRA aportó dos de cada tres divisas para el pago : unos U$S 4.000 millones fueron otorgados por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y el resto, el 33%, fue financiado. Se trata de una merma del 10% interanual y del 4% mensual en relación a septiembre.

El gasoducto Néstor Kirchner y el aumento de la producción de gas fueron claves en la ecuación. El 70% de las compras al exterior que no se realizó se explica por el superávit de la balanza energética, indicó un artículo periodístico publicado en El Cronista. Hasta septiembre, si bien la balanza de divisas de la energía fue negativa por U$S 1.064 millones, se trató de una mejora de U$S 4.146 millones respecto al mismo período del año pasado, cuando el saldo desfavorable fue de U$S 5.210 millones, señaló un informe de Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el décimo mes del año la ganancia habría seguido en ascenso.