Blanqueo de Massa: la oposición reclama modificaciones para avanzar en el debate

Con los datos de las cuentas en Estados Unidos en sus manos, Massa busca que la persona evasora acepte blanquear y evite pagar impuestos adeudados o afrontar causas penales. Sólo estarán excluidos quienes estén acusados de algún delito, tengan dinero en paraísos fiscales o cumplan funciones en los tres poderes del Estado.

Sin chances de ser aprobada

Para el radical Lisandro Nieri, protagonista de la Comisión de Presupuesto, la iniciativa no tiene chances ser aprobada. "Es un absoluto sinsentido pensar en un programa de blanqueo con un gobierno que solo aspira a llegar, que ya dio por finalizada su gestión, y que no es que tiene poca confianza sino que genera desconfianza. El blanqueo está condenado a un fracaso”, sostuvo.

En diálogo con Letra P, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas tampoco confió en tratar el blanqueo en el corto plazo. "Lo único que hace el Gobierno es fomentar la cultura de la evasión y la improvisación. Estas medidas deben ser extraordinarias", planteó. Sin embargo, la rosarina, que es contadora pública y sigue de cerca los temas tributarios, propuso: "Si vamos a premiar a los que no cumplen, entonces hay que buscar la manera de beneficiar a los que sí lo hacen".

Un planteo similar realizó Tetaz en su cuenta de Twitter, pero fue más preciso: "Para acompañar esto en el congreso es preciso que haya también un premio a los que cumplen, bajando las alícuotas de bienes personales", propuso. No sería la primera vez que Massa recibe ayuda de los radicales identificados con la Franja Morada: en octubre fueron clave para aprobar el Presupuesto. De todos modos, no será fácil contentarlos porque la oposición intentó sin éxito bajar las alícuotas del impuesto a los bienes personales en 2021, cuando el oficialismo aceptó subir los mínimos no imponibles, pero elevó las alícuotas para los patrimonios más altos o los declarados en el exterior. Fue una gestión en pleno recinto de Máximo Kirchner.

https://twitter.com/martintetaz/status/1658913719844315151 Otra vez el gobierno busca beneficiar a los que no cumplen sin reconocer a los boludos que pagamos todos nuestros impuestos. Para acompañar esto en el Congreso es preciso que haya también un premio a los que cumplen, bajando las alícuotas de Bs Personales https://t.co/EVdAxaD6gs — Martin Tetaz (@martintetaz) May 17, 2023

El proyecto de Parrilli

La figura del colaborador era parte del proyecto del senador Oscar Parrilli aprobado el año pasado, que propone un blanqueo a pagar en dólares con destino a cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la última reunión que la representación del Frente de Todos (FdT) en la Cámara alta tuvo con Massa en Economía, Parrilli pidió por su proyecto y el ministro le prometió incluirlo en el blanqueo que estaba por enviar.

Massa no cumplió con el destino de la recaudación, dado que no será en divisas e irá en un 80% al Tesoro y un 20% a planes de viviendas y obras de infraestructura, transporte y gas natural.

Sí se establece un acuerdo de colaboración, que será coordinado por el Ministerio de Justicia y la AFIP para detectar a personas residentes en el país con bienes no declarados. La recompensa para quien aporte esa información no podrá superar un 20% de lo recaudado, un 5% de los bienes exteriorizados, o el monto que resulte inferior entre ambos. Asimismo, podrá ser sancionado con hasta 6 años de prisión por información falsa (no excarcelable) o 2 años por no respetar la confidencialidad.

El diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, coordinador de los federales, anticipó a Letra P que la negociación avanzará sólo si eliminan la figura del colaborador. "Es positivo que se apunte a regularizar el cumplimiento con las responsabilidades tributarias y, en la medida que se está planteando como un mecanismo voluntario, cumple con las condiciones necesarias en este tipo de normas. En tal sentido, es un avance que amplía las posibilidades hoy vigentes; pero la figura del 'colaborador', debería ser excluida de la propuesta. No es pertinente", sostuvo.

El interbloque federal tiene ocho bancas clave para el cuórum y por lo tanto Massa tendrá que escucharlos si quiere llegar a una mayoría. Ya sabe lo que le piden.