Para el Círculo Rojo las medidas de Massa son de "corto plazo" para resistir una devaluación

"Idealmente hay que llegar a un sólo dólar en algún momento. Soluciones mágicas no hay, pero hay que tender a ese consenso", indicaron fuentes empresariales ligadas a la industria automotriz. Varias fuentes consultadas por este medio, no obstante, prefirieron no dar declaraciones, al afirmar que todavía "no se entiende bien cómo se van a ejecutar", en referencia al paquete de medidas. Una vez más, desde las firmas ven complicado la cuestión estructural de la falta de reservas internacionales. Pese a que en ocho ruedas el Banco Central logró captar más de u$s220 millones en la rueda diaria, el rojo del mes continúa en negativo, en u$s51 millones.

La perspectiva de una gestión exitosa del respaldo del banco del BRICS en China y consecuente acuerdo con Brasil sumado a un FMI que puede adelantar fondos para las reservas es, por ahora, lo único que Massa ofrece para surfear la incertidumbre que le repiten en el mundo empresarial de cara, primero, al cierre de listas para las elecciones primarias del próximo 24 de junio. Según indicaron desde el entorno del tigrense, las negociaciones continúan y habrá novedades en los primeros días del próximo mes.

Hasta ahora, se puso en marcha la suba de tasas de interés al 97%; la duplicación del tope de reintegro para compras con tarjeta de débito para los sectores vulnerables; la baja de la tasa del Ahora 12 y el plan de alivio fiscal para Pymes y monotributistas. El resto de la lista de 11 medidas serán oficializadas con el correr de los días.