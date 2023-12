Juan Grabois en la cena solidaria Juan Grabois sirve comida en la cena solidaria frente al Congreso

“Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz”, sostuvo la máxima autoridad de la Iglesia en su videomensaje semanal.

Días antes, la Comisión Episcopal de Pastoral Social que encabeza el obispo jesuita Jorge Lugones exhortó a las autoridades a “renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con la humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad”.

“Asistimos a un escenario de fractura social, que pareciera impedir discernir que nadie se salva solo, que la auténtica libertad solo es posible con equidad, integración, con disminución de la profunda desigualdad social que nos atraviesa, con fraternidad que tenga el eje central en la sensibilidad social”, advirtió en un mensaje navideño.