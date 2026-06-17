En el cruce entre el Mundial y la economía , Argentina se impone sobre Argelia. Pero detrás del triunfo futbolístico aparece una señal menos alentadora: la distancia entre dos modelos productivos muy distintos resulta bastante menor de lo que cabría esperar. Los indicadores muestran que el país todavía conserva ventajas estructurales, aunque cada vez más ajustadas.

Si la ciencia, la tecnología y la producción fueran un campeonato global, Argentina derrotaría a Argelia por dos goles a cero. El ejercicio comparativo, elaborado a partir de indicadores económicos, industriales y tecnológicos, ubica al país por delante en densidad manufacturera, complejidad productiva e inversión per cápita en investigación y desarrollo.

La brecha también aparece en los ingresos. Mientras Argentina registra un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita cercano a los u$s 14.000, Argelia ronda los u$s 6000. La diferencia se replica en la inversión en ciencia y tecnología por habitante: alrededor de u$s 150 frente a u$s 62.

Uno de los contrastes más marcados está en la estructura productiva. La industria manufacturera argentina representa entre el 16% y el 18% del PBI, más del doble que el 7,8% de la economía argelina. Además, el entramado local mantiene una mayor diversificación, con presencia en sectores como el automotor, el químico, el alimenticio y los servicios basados en el conocimiento.

El perfil exportador también refleja esa diferencia. Argentina combina ventas externas de productos agropecuarios, manufacturas y servicios tecnológicos. Argelia, en cambio, depende casi exclusivamente de los hidrocarburos, que explican cerca del 95% de sus exportaciones, una concentración que la vuelve más vulnerable a los ciclos internacionales.

Otro de los puntos destacados es la infraestructura tecnológica. Según los datos utilizados para la comparación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que Federico Sturzenegger pretende desmantelar, cuenta con más de 50 sedes y centros distribuidos en todo el país. Esa red acompaña procesos productivos regionales y articula innovación con desarrollo industrial.

El sistema argelino presenta una estructura más centralizada, apoyada principalmente en organismos como la Oficina Nacional de Metrología Legal y el Instituto Argelino de Normalización, con un despliegue territorial más acotado. Esa diferencia constituye otra ventaja comparativa para Argentina.

El problema no fue ganar, sino por cuánto

El dato más llamativo, sin embargo, no fue el triunfo argentino sino el margen. Con una economía más compleja, una industria diversificada y un sistema científico y tecnológico más desarrollado, la diferencia respecto de Argelia aparece mucho más estrecha de lo que permitirían sus capacidades potenciales.

La metáfora futbolera apunta precisamente a ese punto. Lo que décadas atrás habría sido una goleada actualmente se asemeja a una victoria ajustada. Detrás de ese cambio aparecen años de menor inversión en ciencia, tecnología e innovación, un fenómeno que distintos especialistas identifican como uno de los principales desafíos para el desarrollo.

Los indicadores muestran que Argentina conserva fortalezas relevantes: una base industrial más robusta, mayores capacidades científicas y un entramado productivo más diversificado. Pero esas ventajas conviven con un proceso de pérdida de inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación.

Comparación y conclusión doble

La comparación deja, así, una conclusión doble. Por un lado, confirma que Argentina mantiene una posición superior a la de economías altamente dependientes de los recursos naturales. Por otro, advierte que el deterioro de las políticas de ciencia, tecnología e industria comenzó a erosionar ventajas construidas durante décadas.

Argentina Argelia economía Mundial Argentina vs. Argelia: cuando la economía juega con diez y aun así gana el partido

El resultado final sigue siendo un dos a cero. La pregunta es cuánto más amplio podría haber sido el marcador si el país hubiera sostenido el esfuerzo inversor para fortalecer su sistema científico, tecnológico e industrial. Allí se juega, más que un partido, la competitividad de la Argentina de las próximas décadas.