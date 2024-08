Alterados, los mercados sospechan de una intervención de Toto Caputo en el dólar

"Con Milei y el Senado nuevamente en esquinas opuestas podrían haber impulsado las ventas de acciones locales. Además, el mal clima internacional, con los principales índices de Wall Street en terreno negativo, también sumó su grano de arena a la mala performance de los activos locales", indicó un informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En tanto, la quietud del precio de la moneda estadounidense en sus cotizaciones MEP y CCL desconcertó.

"El volumen de operación está muy alto para el precio en el que están los bonos", contó a Letra P un operador porteño.

"Empezaron a aparecer órdenes fuertes en los papeles con los que se suele intervenir", comentó otra voz de la City.

Dos tipos de intervención en el dólar

Si bien Caputo había anunciado que con los dólares comprados en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se están esterilizando los pesos que se emitieron para esa adquisición mediante la venta en los tipo de cambio financiero; en la plaza se habló de otro tipo de intervención: la que utiliza el stock de bonos en la cartera de organismos públicos para venderlos a un tipo de cambio determinado.

De esta manera, se calma o se mantiene la cotización, con el objetivo de evitar un aumento de la brecha cambiaria.

Es una maniobra difícil de determinar. "El inicio de la rueda del jueves fue más tomadora (más demandando dólares) y termino mas vendedora. Me inclino más por la idea de que hubo operadores que cerraron carry trade, necesitaron dolarizar o iniciaron carry trade contra letras mas largas. No me consta la intervención, puede ser muy evidente o por intuición, pero no hay un dato aislado que lo pueda señalar", explicó otro jugador del mercado que prefirió el off the record.

Viento internacional en contra y a favor

El contexto internacional tampoco ayudó. Estados Unidos y Brasil tuvieron jornadas en rojo; dos países que afectan mucho a lo que pase en los mercados emergentes como la Argentina.

"También hay una fuerte expectativa por el blanqueo y Bienes Personales que estuvo jugando en estas ruedas", cuentan los inversionistas más cautelosos.

Este viernes, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció que "es tiempo de un recorte", en relación a la tasa de interés de la Fed. La noticia trae alivio a los traders del mundo en medio de expectativas de una recesión en el país norteamericano. Ese viento de cola levantó el mercado local, que cerró la semana recuperando lo perdido.

Milei entiende que se trata del veto a la reforma jubilatoria. Así también lo explicó a Letra P un exasesor de su campaña presidencial.

"Wall Street tiene gente en Buenos Aires que le cuenta el minuto a minuto de las expectativas. Cuando se votó en el Senado, lo primero que pensaron en Nueva York fue que nadie en Argentina le iba a pagar sus bonos, porque la medida conlleva una irresponsabilidad fiscal fenomenal", precisó.

Mientras el titular del Banco Central, Santiago Bausili, prepara su viaje a Washington a vender el programa monetario a empresarios en el Instituto Milken; Caputo programa una gira por Arabia Saudita para promover el RIGI y conseguir dólares en momentos de extrema tensión en las reservas.

Ambas misiones necesitan de una brecha corta y un riesgo país en menos de 1.000 puntos básicos para convencer al exterior de lo mínimo: Argentina tiene que poder pagar nuevas deudas y para eso, evitar los sobresaltos en el dólar.