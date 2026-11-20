Diego Molea juró en el Consejo de la Magistratura con amplio respaldo judicial y político
Diego Molea juró este jueves como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del estamento académico ante la presencia de figuras del ámbito político y judicial que respaldaron su asunción en el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces.
El juramento fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo, Horacio Rosatti, acompañado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El respaldo a Diego Molea
El respaldo tribunalicio se reflejó en la presencia de los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Llorens, Ariel Lijo, Aníbal Pineda, José Antonio Michilini y Santiago Corcuera, además del fiscal general Raúl Pleé.
También acompañó a Molea Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata asistieron Carlos Alberto Vallefín, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Roberto Agustín Lemos Arias, Laureano Alberto Durán y Emilio Santiago Faggi.
Presencias en el Consejo de la Magistratura
El acompañamiento político bonaerense se hizo visible con la presencia de Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, y de los diputados provinciales Mariano Cascallares y Facundo Tignanelli. Más tarde, Sergio Massa pasó a saludar a Molea.
Entre los invitados también estuvieron los consejeros Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Alberto Biglieri y Juan Manuel Culotta, además del senador Maximiliano Abad, el exministro de Educación Jaime Perczyk, Ana Laura Ramos, Sergio Fernández y María Fernanda Vázquez.