Diego Molea juró en el Consejo de la Magistratura con amplio respaldo judicial y político

Diego Molea juró este jueves como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del estamento académico ante la presencia de figuras del ámbito político y judicial que respaldaron su asunción en el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces.

El juramento fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo, Horacio Rosatti , acompañado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .

El respaldo tribunalicio se reflejó en la presencia de los jueces Carlos Mahiques , Daniel Petrone , Diego Barroetaveña , Mariano Llorens , Ariel Lijo , Aníbal Pineda , José Antonio Michilini y Santiago Corcuera , además del fiscal general Raúl Pleé .

También acompañó a Molea Javier María Leal de Ibarra , presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata asistieron Carlos Alberto Vallefín , Jorge Eduardo Di Lorenzo , Roberto Agustín Lemos Arias , Laureano Alberto Durán y Emilio Santiago Faggi .

Presencias en el Consejo de la Magistratura

El acompañamiento político bonaerense se hizo visible con la presencia de Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, y de los diputados provinciales Mariano Cascallares y Facundo Tignanelli. Más tarde, Sergio Massa pasó a saludar a Molea.

Entre los invitados también estuvieron los consejeros Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Alberto Biglieri y Juan Manuel Culotta, además del senador Maximiliano Abad, el exministro de Educación Jaime Perczyk, Ana Laura Ramos, Sergio Fernández y María Fernanda Vázquez.