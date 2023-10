El candidato a intendente de Lanús por Juntos por el Cambio , Diego Kravetz , se muestra confiado para el domingo: "Vamos a ganar los tres, Patricia Bullrich , Néstor Grindetti y yo". "Hay un votante histórico nuestro que en las primarias no nos votó por estar enojados por la interna que tuvimos, pero hoy está volviendo. Hay una posibilidad cierta de levantar votos y que Patricia esté en el balotaje", le dijo a Letra P . Además, remarcó que militan la boleta completa de este sector de la oposición.

-Las PASO fueron muy exitosas para nosotros, porque hay que recordar que es una elección interna, no entre partidos, y lo que hicimos fue que Patricia le ganara a Horacio Rodríguez Larreta y Grindetti sacara una diferencia importante de votos para ganarle a Diego Santilli. Estamos contentos. Vamos a seguir de esta forma.

-¿Qué opina de aquellos candidatos que promueven corte de boleta?

-Nosotros intentamos convencer a los vecinos de que voten la boleta completa. Cuando el vecino tiene otra óptica sobre lo nacional, provincial o local, tratamos de que por lo menos en alguna parte de la tira queden nuestros candidatos.

-¿Cómo lo implementa?

-Si le gusta Patricia pero no le gusta Néstor o no le gusto yo, le damos la boleta sólo de Patricia y que después elija lo que quiera.

-No es lo mismo gobernar Lanús con Kicillof de gobernador que con Grindetti en ese cargo...

-Somos un distrito pobre y la Provincia nos debe casi 700 millones de pesos. Además, nos ha discriminado fenomenalmente. Mayra Mendoza presentó 280 patrulleros que le dio la provincia, Martín Insaurralde tiene casi 500 móviles y nosotros tenemos 28. Me parece que hay mucha diferencia.

-¿Con el resultado de las PASO, Bullrich y Grindetti son los líderes del espacio?

-Eso lo va a marcar la próxima elección. El ganador se consolida. Y eso, no hay dudas, lo va a lograr Patricia.

-La ve en segunda vuelta, ¿contra quién?

-No me animo a dar un pronóstico de ese tipo. Pero hay un votante histórico de Juntos, que en las primarias no nos votó por estar enojados por la interna que tuvimos, y hoy está volviendo. Hay una posibilidad cierta de levantar votos y que Patricia esté en el ballotage.

-¿Por quién votaría en un ballotage entre Massa y Milei?

-No estoy cerca de ninguno. Vamos a mantenernos en nuestro espacio y no nos vamos a correr.

-¿Si Juntos por el Cambio pierde, se rompe?

-Es aventurado pensar eso. Mi jefe político, Grindetti, y yo, nos vamos a quedar en Juntos por el Cambio.

-¿Qué expectativas tiene para el domingo?

-Patricia, Néstor y yo vamos a ganar. La gente no va a querer volver a ser víctimas de (Darío) Díaz Pérez y Julián Álvarez en Lanús y tampoco que los gobierne un esquema política que se pasea por Marbella con la plata de todos. Nos va a ir muy bien.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegokravetz%2Fstatus%2F1714802974994686163&partner=&hide_thread=false El próximo domingo tenemos la posibilidad de elegir si queremos volver al abandono del pasado o seguir construyendo la ciudad que soñamos.



En 2015 asumimos el compromiso de trabajar incansablemente para transformar Lanús. Le pusimos el pecho a la situación, recorrimos las… pic.twitter.com/0iLCHUmNv9 — Diego Kravetz (@diegokravetz) October 19, 2023

-La oposición lo denunció por la privatización de un club de barrio del que usted es presidente. ¿Es así?

-No. El ladrón siempre piensa que es de su condición. Como no pueden explicar cómo tienen de candidato a primer concejal a alguien que parece ser el dueño del barco que estaba en el Mediterráneo con Insaurralde a bordo, inventan cualquier pavada. (NR: el primer candidato a concejal es Omar Galdurralde)

-¿Desmiente que haya sido privatizado?

-El Club Centenario estaba acéfalo de autoridades: un caballo era el que cortaba el césped de las canchas que alquilaban, en el bufet vendían drogas y había escenas de prostitución. Y lo que hicimos es hacer un proceso de normalización en el que sacamos a la patadas en el traste a los que administraban el bufet e hicimos un acuerdo con un privado para la construcción de las canchas cercano 150 mil dólares. Obviamente con esa concesión alquilan las canchas. Más allá de eso, en el club hay fútbol masculino, femenino, escuela municipal de fútbol para chicos, la Escuela Especial 507 da educación física ahí... de un antro pasó a ser un club social espectacular.

-¿Presentó una denuncia al respecto?

-Hicimos la denuncia en su momento y se inició una causa al respecto que está tramitando la fiscalía de Lanús. De hecho hay una persona procesada por esos delitos.

-¿Fue presidente del club? ¿Hay incompatibilidad de funciones?

-No hubo ninguna incompatibilidad. Es sólo un club de barrio y sólo estuve un tiempo por una sola razón, que es que la gente que estaba era bastante pesada, entonces me puse al frente para que vean que no se iban a poder aprovechar de nuevo del club.