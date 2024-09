Lesa humanidad: las dos caras del represor desmemoriado que habló, pero no rompió el pacto de impunidad

Julio César Leston es de los pocos militares señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad que, cuanto le tocó sentarse ante la Justicia , frente al tribunal que lo juzga, habló . Lo hizo la semana pasada, cuando frente al Tribunal lo llamó a ampliar su declaración indagatoria en calidad de acusado de secuestros y torturas sucedidas en el circuito represivo de la zona oeste del Conurbano bonaerense, que durante la última dictadura militar estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, el arma que integró. Leston habló, intentó esquivar su vínculo con el terrorismo de Estado, pero no dijo todo lo que sabe.

NO FUE UNA GUERRA

“Yo le pido que por favor rompa el pacto de silencio, acá no dijo todo lo que declaró en instrucción”, diría Mariana Eva Pérez más adelante en la jornada del martes pasado en la sala de audiencias. Pérez es hija de Patricia Rosinblit y José Manuel Pérez Rojo . Los tres fueron secuestrados en octubre de 1978 por una patota que dependía de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) , la estructura de inteligencia en la que se desempeñaba Leston. Patricia estaba embarazada y Mariana tenía 15 meses.

Leston no está acusado en este debate por esos casos, sino por otras cerca de 30 personas secuestradas en la Comisaría de Morón, así como también por ser quien estuvo a cargo de la libertad vigilada de dos hermanas adolescentes –13 y 16 años– que cayeron en las garras de la Fuerza Aérea.

Pérez realizó este pedido a Leston porque sabe de memoria lo que aquel dijo muchos años atrás ante la jueza de Instrucción María Servini , años en los que los juicios de lesa humanidad no eran siquiera una posibilidad, años en los que Leston y el resto de los represores de la última dictadura descansaban en la impunidad. ¿Qué dijo el cabo retirado de la RIBA? ¿Qué sabe?

Leston, el acusado por delitos de lesa humanidad

Leston fue el único de los cinco acusados que declaró en el juicio de lesa humanidad por los crímenes de la Fuerza Aérea de la Zona Oeste que dirige el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. “Antes de que me olvide, quiero dejar mi solidaridad con todos los damnificados y familiares. Yo lo único que quería ser era un oficinista, después me gustó el tema de la aviación”, cerró su indagatoria el pasado martes, que duró un par de horas y transmitieron vía You Tube los medios comunitarios La Retaguardia y FM En tránsito.