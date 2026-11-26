El dirigente radical Daniel Angelici, se mete de lleno en las elecciones de representantes italianos con una reunión con el presidente del Senado de ese país europeo.

Daniel Angelici se reunió con el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa , a días de las elecciones en las que la comunidad italiana en la Argentina renovará a sus representantes. En la disputa juega el dirigente de la UCR porteña José Francisco Palmiotti , referenciado en el expresidente de Boca Juniors .

El encuentro tuvo como eje la situación de los ciudadanos italianos que residen en la Argentina y el fortalecimiento de los vínculos políticos, institucionales, económicos y culturales entre ambos países, según informaron desde el entorno del dirigente radical.

La Russa es uno de los fundadores de Fratelli d'Italia, el partido que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni , y ocupa desde octubre de 2022 la presidencia de la Cámara alta, la segunda magistratura institucional de la República Italiana.

La reunión se produjo en la recta final de la campaña para la renovación del Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES) de Buenos Aires, en la que Palmiotti encabeza una lista que reúne a dirigentes del radicalismo y el PRO porteños .

COSA DE TANOS El dirigente radical José Palmiotti, cercano a Daniel Angelici, encabeza la lista UNITI junto a figuras del PRO como Straface para competir en el Comité de los Italianos en el Exterior porteño https://t.co/HJeimeHVnA @francobasu pic.twitter.com/uw7BdAGyLT

El exlegislador de la Ciudad lidera UNITI (Uniti Italia + Argentina), uno de los cuatro espacios que competirán el próximo 4 de diciembre por los 18 lugares del organismo de representación de la colectividad italiana.

Daniel Angelici y las elecciones de Italia en 2027

Más allá de la disputa por el COMITES, el encuentro de Angelici con La Russa se inscribe en un calendario electoral que tendrá otro capítulo en 2027, cuando Italia renueve la composición de la Cámara de Diputados y el Senado.

Si bien el mandato de la actual legislatura vence en octubre del próximo año, la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones al primer semestre forma parte del debate político italiano. La fecha todavía no está definida.

La Argentina, que concentra la mayor comunidad de ciudadanos italianos residentes en el exterior, con más de un millón de personas registradas, tendrá participación en esa disputa electoral.

Los italianos que viven fuera de su país eligen ocho representantes en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado. Una reforma electoral aprobada en octubre modificó el sistema de representación y estableció que los cuatro senadores serán elegidos en una circunscripción mundial única.

Hasta ahora, América del Sur contaba con una banca propia en la Cámara alta, que ocupa el cordobés Mario Alejandro Borghese, integrante del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE).

Palmiotti tiene un antecedente en esa disputa. En 2022 fue candidato a senador italiano por la Unión Sudamericana de Emigrantes Italianos (USEI).

La alianza entre la UCR y el PRO

El armado que encabeza Palmiotti reúne a dirigentes políticos, profesionales y referentes de instituciones de la colectividad. Entre sus integrantes figuran Vicente Labonia, Malena Errico, Ignacio Cocca y Gonzalo Straface, director general de Economía Plateada del gobierno de Jorge Macri.

UNITI competirá con MAIE, USEI e Integrazione por la renovación del COMITES de Buenos Aires, un organismo con funciones consultivas y de representación ante las autoridades consulares italianas.

La elección se realiza mediante el voto por correspondencia y el próximo 4 de diciembre vence el plazo para que los sobres con los sufragios lleguen al Consulado General de Italia. Los representantes electos tendrán un mandato de cinco años.