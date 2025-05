Reforma fiscal con pliego de condiciones: la semilla que sembraron los gobernadores en Paraná

Con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como conector, seis gobernadores se juntaron en Paraná y mostraron sus prevenciones ante la reforma fiscal que propone Toto Caputo con el super IVA, al tiempo que expresaron una serie de demandas que no son nuevas, pero cobran cada día más volumen.

Después de la apertura a cargo del presidente del CFI, Ignacio Lamothe , el primer gobernador en hablar fue Kicillof, que aunque prometió brevedad comenzó con una historización desde los acuerdos de Bretton Woods hasta los aranceles que impuso Donald Trump. "Rompen todas las reglas de la OMC con el objetivo de cuidar el trabajo nacional y la producción", sostuvo. Luego de aclarar que se había comprometido a "no ser demasiado polémico", advirtió que "hay cosas que la Argentina de hoy necesita discutir".

b1863ebf-07f1-452d-beae-fb4c61affc89.jpg

El eje está en la coparticipación. En los discursos, pero también en las conversaciones de pasillo del funcionariado, se habló de que se bajan impuestos coparticipables mientras se mantienen los que no lo son. Y todo sin giros a las provincias. En este punto, el impuesto a los combustibles es un ejemplo: se cobra, pero sin giros a los estados subnacionales y, sobre todo, con un abandono total de la trama vial de rutas nacionales. "No hay que tenerle miedo al diálogo", planteó Jalil, quizás el más moderado y escueto. El mandatario catamarqueño se preguntó además "¿qué vamos a hacer con las rutas nacionales?". También fue el único que pidió "hablar del cambio climático". Una crítica módica.

Torres no le esquivó al bulto y aseguró: "Estamos dispuestos a dar la discusión hacia una reforma fiscal para ir a una Argentina más justa, que le quite el pie de encima a la producción y el trabajo". Al respecto, planteó que "esa es la revolución que tenemos que dar, una revolución de competitividad". El pampeano Ziliotto clamó: "No queremos que los empresarios paguen impuestos, queremos que paguen salarios", y argumentó en contra de los dichos del Gobierno que sostienen que las provincias son "el problema de la rentabilidad de la economía".

Nuevas obligaciones sin plata

La quita de recursos fue una queja reiterada, aunque con matices. El más severo fue Kicillof. El resto de sus colegas plantearon el hecho de las nuevas obligaciones que deben afrontar. Paraná ya había sido escenario de un pedido de Frigerio, Pullaro y Martín Llaryora por obra pública y los fondos. El pedido se reitera aunque, ahora, con la cuestión fiscal y tributaria también sobre la mesa.

"Las provincias exportadoras aportan mucho más a las arcas nacionales de lo que reciben y tenemos serias falencias en infraestructura que no deberían estar, porque hay muchísimo dinero que se está recaudando con tributos como el impuesto a los combustibles, que pagamos todos, que tiene asignación especifica para el mantenimiento de las rutas, y que con su abandono además de la cuestión de la seguridad, nos quita competitividad", se quejó el chubutense Torres.

Frigerio.jpg Rogelio Frigerio en la cumbre del CFI.

"Los puertos se caen a pedazos y las rutas son un desastre", redundó. "Así, ¿cómo vamos a exportar más?", se preguntó. "Nuestra producción sale por caminos de tierra", se quejó a su vez Pullaro y pidió más infraestructura energética. "Hoy transitamos uno de los momentos más complejos para la historia de las provincias. Con tan pocos recursos y con tantas responsabilidades", describió Frigerio. "Hay obras que el sector privado nunca va a hacer y el Estado tiene una responsabilidad indelegable y hacemos malabares para cumplir", agregó el entrerriano.

Ese tono descriptivo de las carencias por la quita de recursos que comenzó desde el momento cero fue dominante en el encuentro.

Axel Kicillof, la mosca en la sopa

Aunque en los discursos los gobernadores fueron mesurados y respetuosos, estaba claro que la presencia del bonaerense Kicillof sería la nota de la mañana. Fue, de todos los presentes, el más enfrentado con la Casa Rosada y sus políticas. Por eso avisó sobre su compromiso de "no ser demasiado polémico". Aunque aclaró que "la Argentina de hoy necesita un debate sobre la orientación productiva en una coyuntura tan novedosa e inesperada". "El mundo está viendo cómo cuida lo que tiene", dijo y habló de la "necesidad de cuidar fuentes de trabajo". Rescató que la discusión no se debe seguir guiando por antinomias, como campo o industria. En ese párrafo también se pronunció a favor de la minería.

"Rompiendo antinomias podemos discutir qué país necesitamos, quienes conducimos vemos que estamos en momentos decisivos", planteó. "Rifar nuestras empresas no es buena decisión", advirtió.