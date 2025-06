Senado bonaerense: Sergio Massa metió la cola en la interna y el peronismo se quedó sin reelecciones

Después de negociar durante horas, el peronismo no pudo sancionar en el Senado las reelecciones indefinidas para los cargos legislativos, un proyecto del kirchnerismo que parecía avanzar en la sesión de este martes. Hubo imprevistos: la massista Sofía Vannelli pegó el faltazo y UP no pudo conseguir aliados suficientes.