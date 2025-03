Se abre la grieta amarilla: Diego Santilli y Guillermo Montenegro pegan el faltazo a la cumbre PRO-UCR

La cumbre entre la UCR y el PRO en Buenos Aires del lunes tendrá ausencias de nombres de peso en el ecosistema amarillo: Diego Santilli ya avisó que no estará, un camino que seguirá un grupo de intendentes encabezados por Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), y la tropa legislativa que les responde.

No obstante, el espacio que encabezan Santilli y Montenegro está decidido a insistir hasta último momento en la confluencia con el gobierno de Javier Milei , y esa postura arrastrará a varios referentes de la dirigencia PRO a pegar el faltazo en La Plata. En síntesis, las ausencias revelarán a quienes se juegan definitivamente por una unión con LLA y rechazan un camino alternativo.

A Santilli y Montenegro, se sumará el faltazo del intendente Ramón Lanús (San Isidro) . Su entorno dice que no fue invitado, aunque está alineado completamente a la ministra Patricia Bullrich. Esta semana, inició las sesiones ordinarias en el Consejo deliberante e hizo un fuerte hincapié en la seguridad, un tema caliente para la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas. Tampoco irán a La Plata Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Sebastián Abella (Campana), y el grupo legislativo bonaerense que se alinea detrás de ellos: Agustín Forchieri , Fernanda Antonijevich , Martín Endere, Gustavo Coria, Julieta Quintero Chasman, Fabián Perechodnik ni Martiniano Molina , que avisó que está de viaje. Tampoco irá el senador montenegrista Alejandro Rabinovich .

Ramon Lanus.jpg Ramón Lanús y Federico Sturzenegger.

La grieta amarilla

La división en el partido que fundó Macri es clara: están los que responden al expresidente y los que sienten que el futuro del partido está junto a LLA. Entre los primeros están, por ejemplo, la intendenta Soledad Martínez (Vicente López) y el alcalde Pablo Petrecca (Junín), además del sector legislativo que responde al presidente del partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo. También se suma el espacio de Néstor Grindetti, el exintendente de Lanús que se fue del gobierno porteño y volvió a armar en la Tercera sección electoral.

Desde que el macrismo retomó la conducción del partido en Buenos Aires, este espacio viene insistiendo en recuperar la identidad fundacional del PRO. A pesar de acompañar a la Casa Rosada discursiva y legislativamente, quiere poner en valor la estructura electoral y su poder en el territorio.

Una alianza out of context

Del otro lado, está el grupo amarillo más afín a Las Fuerzas de Cielo. Encabezado por Santilli y Montenegro, no desestima el vínculo con el radicalismo. De hecho, el intendente controla uno de los pocos municipios donde JxC sigue gobernando como tal y conviviendo. No obstante, este sector considera que no hay que dividir el voto en la provincia y que para derrotar al kirchnerismo debe armarse un gran frente electoral que debe liderar LLA. Entienden el rol de liderazgo que supone ser gobierno nacional: “Tienen la manija”, grafican.

Urreli Grindetti.JPG Adrián Urreli, Néstor Grindetti y Soledad Martínez.

La dirigencia que no asistirá al encuentro que se realizará el lunes a las 14 en el hotel Howard Johnson de La Plata cree que se dará fuera de tiempo, fuera de contexto. Explican que no es momento de “apretar” a LLA con otro frente para dividir el voto en la provincia, lo que de alguna manera favorecería al peronismo en las elecciones de este año. Por otro lado, tampoco tienen claro cómo harán el PRO y la UCR, si esto se convierte en un frente electoral, para armar las listas si efectivamente se suspenden las PASO.