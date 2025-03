En instantes, habla Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense

Live Blog Post

Francos: "Si entran dólares y no se emite, no puede haber devaluación"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó una devaluación y señaló que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, "a veces se equivoca", como con su pronóstico sobre la imposibilidad de una inflación baja.

“El Gobierno, como consecuencia de no haber emitido moneda, de haber mantenido la misma masa monetaria que tenía desde mayo o junio, entiende que no puede haber de ninguna forma devaluación. Si entran dólares, y no se emite, no puede haber aumento del precio del dólar”, explicó el funcionario de Javier Milei en radio Mitre este miércoles.