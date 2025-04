PASO y desdoblamiento: qué postura tienen La Libertad Avanza, el PRO y la UCR

La Libertad Avanza , el PRO y la UCR todavía mantienen interrogantes respecto a qué postura tomarán en las próximas horas sobre la suspensión de las PASO y respecto a la discusión sobre el desdoblamiento electoral o elecciones concurrentes, que mantiene con la tensión al máximo al peronismo en Buenos Aires . Mientras algunos están convencidos de simplificar el calendario, hay quienes no quieren “resolverle la interna” a UP .

En su bloque de la cámara baja, LLA no suelta demasiada prenda aunque hay un par de señales claras. Las elecciones concurrentes y la suspensión de las PASO “serían un ahorro de tiempo y recursos”, le dijo a Letra P uno de sus integrantes, aunque aclaró que quiere ver qué pasa en la reunión de bloque que está prevista para mañana, en la previa de la sesión.

Hace algunos días, el presidente de esa bancada, Agustín Romo , dio una muestra en el mismo sentido con un cuestionamiento a Kicillof, que busca adelantar las elecciones provinciales de las nacionales. En cuanto a las primarias, hay varios proyectos de ese espacio presentados, aunque no fueron tratados. Se descuenta que acompañarán.

El PRO no tiene una postura clara. Es cierto que este bloque presentó un texto para suspender las PASO a las pocas horas de consumada la votación para hacer lo propio a nivel nacional. No obstante, se mantuvo lejos de la discusión durante las últimas semanas, atento al desarrollo de lo que fue pasando en la interna peronista.

En esa línea es que el partido amarillo nunca tuvo una definición en relación a la concurrencia. Al cierre de esta nota, las fuentes consultadas coincidían en que todo se definirá el martes a la mañana y de acuerdo a lo que se vaya conversando con los intendentes del espacio. Hay diferentes miradas, entre el equilibrio de lo que le conviene al PRO y la sociedad a la que un sector de esa fuerza aspira a tener con LLA.

sesion diputados_0010 (1).JPG los jefes de los bloques PRO (Matías Ranzini) y La Libertad Avanza (Agustín Romo)

Las miradas diversas de la UCR

El radicalismo tiene diferentes posturas, pero en algo coincide su dirigencia: no le van a resolver la interna al peronismo. “Vamos a esperar a que se arme la cancha para saber dónde jugamos”, le afirmó un legislador a este medio. Saben lo que pidieron los intendentes del espacio -el desdoblamiento electoral- y lo contemplan, no acompañarán los comicios concurrentes. Sobre las PASO, a pesar de que buena parte de la dirigencia que lidera Maximiliano Abad está en contra de voltearlas, hay quienes acompañarán la suspensión y quienes podrían abstenerse.

“Tenemos diferentes miradas, no es lo mismo el conurbano ni el interior”, admite una fuente boina blanca que evita pronunciarse sobre lo que pasará en la Legislatura porque no conocen el texto. Es que en el Orden del día de la sesión que se llevará adelante el martes, figura como punto número uno el proyecto de suspensión de las PASO redactado por el massismo, aunque con el agregado “con modificaciones” que no explica cuáles serían. Ante eso, que generó bronca en un sector de la oposición, nadie se atreve a dar un pronóstico. Seguramente luego del desdoblamiento que anunciará el gobernador, ese apartado esté un poco más claro.