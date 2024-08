Martín Lousteau desafía a Maximiliano Abad y busca conducir la UCR en Buenos Aires

Martín Lousteau vs. Maximiliano Abad. Si bien esos nombres no figurarán en las elecciones para la renovación de autoridades que la UCR celebrará en Buenos Aires el 6 octubre, la guerra entre ambos está declarada: el economista impulsa al diputado bonaerense Pablo Domenichini para enfrentar al candidato del oficialismo, el exintendente Miguel Fernández. Si no cambia nada, uno de ellos será el próximo presidente del partido en el principal distrito electoral del país.