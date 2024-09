El socialismo de Buenos Aires, intervenido "por una imprudencia sin precedentes"

Los señalamientos son al líder del partido, Emiliano Fernández, por llamar fallidamente a la primera convocatoria a interna que luego el juez electoral Alejo Ramos Padilla tuvo que suspender. Hay miembros del partido que apuntaron contra Fernández porque, afirman que junto a su jefe político Roy Cortina , decidieron la renuncia de la Junta Electoral del partido “para dejar caer una interna que no podía ganar”.

En el mismo sentido, Alfredo Lazzaretti -rector de la UNMDP y ex diputado del PS) y Jorge Illa -ex Secretario General del partido a nivel nacional-, son señalados como los grandes responsables por no haber podido conducir los destinos del socialismo y de terminar siendo serviles a la línea interna de Emiliano Fernandez y Roy Cortina. Como tercera posición a esa interna aparece un espacio que busca reposicionar al socialismo en los orígenes progresistas y alejarse del PRO y los espacios aliados al gobierno de Javier Milei.