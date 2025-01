El PRO, groggy en Buenos Aires

Como nadie sabe nada, la mayoría especula y -públicamente- no se manifiesta, por lo que surgen las elucubraciones. Aunque con algunos datos concretos de la realidad. Por ejemplo, la fuga de dirigentes PRO hacia LLA, que comenzó a mediados de 2024 con un puñado de legisladores , que esta semana se tradujo en los primeros intendentes que pegan el salto a Las Fuerzas del Cielo.

No obstante, no fue gratis para el intendente de la poderosa Primera sección electoral. Buena parte de la dirigencia que responde al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le pasó factura, entre alusiones a los traidores romanos y a la obsesión por el poder. Pero el PRO ya estaba roto, nadie puede hacerse el distraído. Así lo dispuso el fundador del partido a mediados del año pasado cuando vació el consejo directivo bonaerense para poner a Cristian Ritondo al frente, su alfil, al que hace varias semanas no se le escucha la voz.