Chau PASO: Axel Kicillof tiene los votos para voltear las primarias en Buenos Aires

Si la suspensión de las PASO nacionales se hacen realidad cuando el proyecto que este jueves aprobó la Cámara de Diputados se trate en el Senado , Axel Kicillof no tendrá problemas en seguir el mismo camino en Buenos Aires , donde todos los espacios políticos coinciden en que, a pesar de la resistencia de algún sector, no habría margen para sostenerlas.

24-25D3531012024-11-2017-16-13.pdf

Otro fue ingresado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Agustín Romo, que busca la eliminación total de las PASO, tal como pedía el gobierno nacional en su iniciativa inicial en el Congreso, pero que debió moderar sus expectativas para juntar los votos y negociar una suspensión temporal.

Otro texto que busca la eliminación fue ingresado por el diputado Gustavo Cuervo, de Unión Renovación y Fe, aunque fue durante la sanción de la sanción de la ley nacional que establece la boleta única de papel. Ese proyecto plantea que las primarias bonaerenses representan “un enorme riesgo de hacer inviable en la práctica la implementación de este sistema en la Provincia de Buenos Aires”.

La posición del peronismo en la Legislatura bonaerense

Los legisladores alineados al gobernador, tanto en el Senado como en Diputados, coinciden en que si se suspenden las PASO nacionales, el mismo camino tomarán las provinciales. Esa tribu no quedó conforme con las últimas primarias de UP y señaló a la junta electoral del partido por no abrirle el juego a todos los que quisieron participar. Cree que en esos casos las internas son contraproducentes.

peronismo legislatura.jpg Los legisladores de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense.

Dentro de los bloques de UP en ambas cámaras convive el FR, que naturalmente irá en el mismo sentido, mirando cómo votaron sus legisladores afirmativamente en el Congreso y tiene el texto enviado por Eslaiman. La única salvedad que manifiesta este sector es que cada punto que se modifique en relación a lo electoral será consensuado con todas las partes.

En La Cámpora afirman que como no hubo posicionamiento explícito del gobierno provincial sobre el tema, no tiene sentido opinar. El bloque de Diputados es comandado por el camporista Facundo Tignanelli y el del Senado por Teresa García, una de las apoderadas de la lista de CFK para la elección del PJ nacional.

Dónde se paran el PRO, la UCR y la CC

El PRO, que es segunda minoría en las dos cámaras, votará en la misma línea que lo hizo la bancada amarilla en el Congreso: acompaña la suspensión. Es un sector que también se muestra a favor del desdoblamiento electoral aunque no lo manifieste a todas voces. Es que busca proteger las intendencias que controla y las secciones donde tiene poder territorial.

Ranzini Forchieri.JPG Matías Ranzini y Agustín Forchieri, del PRO.

El radicalismo tiene visiones diversas. Los bloques de UCR + Cambio federal no están convencidos de la suspensión de las PASO porque entienden que, en un frente electoral que contenga a varias fuerzas, las primarias son la instancia ideal para definir candidaturas. Lo ejemplifican con las votaciones de los radicales que responden a Maximiliano Abad en Diputados: Karina Banfi se abstuvo y Mario Quetglas votó en contra.

No obstante, hay otras voces en ese espacio que admiten que, de una u otra forma, la política termina resolviendo los lugares en las listas. En el bloque Acuerdo Cívico - UCR+GEN, desprendido del oficial en Diputados, no tienen una definición tomada aunque consideran que no habría margen para votar la permanencia de las primarias.

Garciarena.jpg Pablo Domenichini (Acuerdo Cívico - UCR+GEN) y Diego Garciarena (UCR + Cambio federal)

Algo similar ocurriría con la Coalición Cívica, que tiene tres bancas en la cámara baja y que, si bien no se debatió en la mesa bonaerense, seguiría la línea de la dirigencia nacional, que este jueves votó afirmativamente para quitar las PASO del calendario 2025.