Buenos Aires: la oposición armó un piquete transversal y el proyecto pymes no pasa el Senado

El encuentro que este miércoles se extendió por una hora y media y se realizó en el anexo del Senado , en La Plata, reunió a senadores de los bloques libertarios, el PRO , la UCR , cámaras empresarias, y organizaciones de pymes, que manifestaron su postura contra el proyecto. El único espacio que no mandó representantes fue el bloque La Libertad Avanza que conduce Sergio Vargas , aunque envió su adhesión y ya manifestó que votará en contra.

Nos manifestaron su preocupación por la media sanción del proyecto para la actualización de juicios laborales y el fuerte impacto económico que ésto generaría en las PyMEs de nuestra provincia, por eso, tal como les adelantamos, vamos a rechazar ese proyecto de ley. 2/5 pic.twitter.com/fbxoBuI2CG — BloqueLLA_SenadoBA (@LLA_SenadoBA) June 8, 2024

En el oficialismo hay voces disonantes respecto del proyecto impulsado por La Cámpora, algo que se viene repitiendo en otras discusiones que se dan dentro de UP, que tiene bloques mayoritarios en la Legislatura bonaerense. No siempre las miradas de los camporistas coinciden con la de sus colegas del Frente Renovador y, aun menos, con la de los enviados de Kicillof. En Diputados, por caso, se cayó la sesión que este miércoles iba a tratar el texto de la empresa estatal de emergencias enviado por el gobernador, sin fecha de reprogramación -será en julio-. No son pocos quienes marcan que la postergación tiene su explicación en diferencias internas del bloque peronista.