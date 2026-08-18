La Libertad Avanza inició gestiones para que León XIV encabece una sesión en el Congreso

Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y Santiago Santurio (La Libertad Avanza), durante la reunión por la visita de León XIV.

La definición de la agenda del papa León XIV en Argentina es motivo de nerviosismo en el Gobierno. Mientras que Karina Milei empezó a intercambiar borradores con el cardenal de la Ciudad, Manuel García Cuerva , de estrecha relación con el Vaticano, el oficialismo gestiona una sesión en el Congreso para recibir al Papa.

Las intención de tener al sumo pontífice en el recinto fue reconocida por el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio , presidente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el Vaticano. "Esperamos que (el papa) pueda venir a la asamblea legislativa", sostuvo el diputado, minutos después de la inauguración de la comisión, que tiene carácter informativo. Esto significa que no aprueba proyectos, sino que se ocupa de la relación bilateral.

Santurio respondió a un pedido de Sebastián Nóblega , de Elijo Catamarca, quien solicitó la presencia del papa en el Congreso. Luego, el diputado norteño presentó un proyecto para solicitar una sesión con el titular del Vaticano. "Estamos buscando firmas de todos los bloques", confiaron sus voceros.

Si bien es habitual que los presidentes extranjeros visiten el parlamento, no lo es que encabecen una sesión con legisladores de ambas cámaras para expresar sus ideas. Sería un caso inédito.

Según confirmó Santurio durante la breve reunión del GPA, hasta el momento León XIV tiene confirmadas recorridas "en Capital Federal, en Luján (Buenos Aires) y Córdoba", aunque evitó precisiones sobre actividades. Fuentes de LLA contaron a Letra P que el titular de la Santa Sede podría realizar una misa multitudinaria en el estadio de River Plate.

En su reunión con García Cuerva, Karina intentará evitar que el párroco estadounidense repita las críticas del cardenal a Javier Milei durante los últimos Tedeum. En sus homilías, el cardenal porteño acusó de promover la "economía del descarte", una definición del Papa Francisco a modelos económicos que no protegen a sectores vulnerables.

En el oficialismo no ocultan su temor a que la visita del papa se convierta en actos proselitistas contra Milei, justo al inicio de la campaña electoral.

Santurio es el diputado de mejor llegada al Vaticano. Viajó a reunirse con Jorge Bergoglio antes de la asunción del líder libertario. A partir de esa visita, Milei acercó posiciones con el entonces jefe de la Iglesia, a quien había agredido verbalmente durante la campaña electoral. Luego, mantuvieron reuniones bilaterales y el Presidente nunca más criticó a Bergoglio.

Los legisladores del Vaticano

La GPA con el Vaticano se conformó en una breve reunión a puertas cerradas en el Salón Delia Parodi de Diputados. Asistieron Santurio, Bárbara Andreussi y Silvana Giúdici (LLA), Nóblega, Elia Fernández (Tucumán); Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Luana Volnovich (Unión por la Patria).

"Este GPA toma relevancia con la visita del Papa para todos los argentinos en una visita muy importante y para todos los católicos", celebró Santurio, al inicio de la reunión, antes de que Nóblega pidiera la visita de León XVI al Congreso. Estévez celebró la recorrida que el párroco nacido en Estados Unidos hará por Córdoba. Giudici llegó a último momento y no llegó a hablar.