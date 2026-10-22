Diego Santilli llevó la agenda reeleccionista a Córdoba y dijo que la reforma electoral dará de baja las PASO

Diego Santilli participó por videoconferencia en una edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba ( UIC ) que estuvo marcada por la incertidumbre que genera el proceso electoral del año entrante. El jefe de Gabinete defendió el modelo de Javier Milei y se mostró seguro sobre las chances de un segundo mandato en 2027.

“Estoy seguro de que los argentinos no van a volver al pasado, van a elegir el futuro”, sentenció ante un auditorio compuesto por más de 800 empresarios y referentes de la política.

El Colo sabe que una condición necesaria para ese proceso es la reforma electoral, proyecto que concentró el mismo optimismo que la sentencia reeleccionista: "Estoy convencido que la reforma electoral va a salir".

Santilli eligió presentarlo como un beneficio directo para la gente y las arcas públicas. Para los primeros, porque no tendrán que ir a votar más veces de las necesarias. Para el Tesoro, porque se ahorrarían U$S 200 millones que salen de los impuestos, según calculó.

La convicción contrasta con la versión que circula en los pasillos del Congreso que pone en entredichos que Santilli haya reunido la mayoría para la suspensión de las PASO .

Algunos gobernadores ya anticiparon su apoyo, menos el gobernador Martín Llaryora que, minutos antes, elogió la voluntad de diálogo del reemplazante de Manuel Adorni para arremeter sin transiciones contra el plan económico monocorde que ejecuta Toto Caputo y ponderar el programa de incentivos fiscales del cordobesismo a la industria.

“El ajuste se vuelve insoportable para la sociedad. Nadie que gobierna se ocupa de un solo tema. Necesitamos una agenda de desarrollo”, exigió Llaryora y sumó la ley de biocombustibles, la prórroga de la ley de autopartes y un RIGI para las pymes.

La reafirmación de que saldrá la reforma política se hizo en Córdoba. Santilli guapeó citando todas las leyes que decían que no iban a salir y obtuvieron luz verde. Tendría la casuística a favor para una iniciativa que desvela a los inquilinos de la Casa Rosada. Lo que se sabe es que Llaryora guardará esa carta rumbo al 2027 que, como Milei, lo encontrará buscando el bis.

Los contrapuntos entre uno y otro fueron un verdadero duelo de modelos.

La campaña vs. los datos de la industria de Córdoba

Contrariamente a las prioridades de la política, cómo va a lograr Milei su reelección no es el tema que interese a la industria, pero ocupó buena parte de los discursos. El presidente de la UIC, José Manuali, debutó en el cargo con un mensaje fuerte: pidió no retroceder.

El metalúrgico brindó un mensaje medido, pero alejado del tono subido que eligió Llaryora. La línea de la UIC parece que seguirá en el mismo sentido que con su antecesor, el productor manicero Luis Macario, donde la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación asoman como variables innegociables.

José Manuali abre el 18 Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba: "Tenemos que superar el debate si industria sí o industria no"



“Nos tocará convivir con procesos electorales importantes, aumenta la incertidumbre y se postergan decisiones. Pensando en las discusiones que… https://t.co/KVf6WHGE0f pic.twitter.com/T8jWRli6AT — LETRA P (@Letra_P) October 22, 2026

“Nos tocará convivir con procesos electorales importantes. Aumenta la incertidumbre y se postergan decisiones. Pensando en las discusiones que vienen pido que podamos discutir los problemas sin retroceder”, planteó Manuali con el pedido expreso de dejar de lado el debate “industria sí, industria no”.

No obstante, los datos presentados antes de la videollamada con Santilli, fueron un llamado expreso de atención a la Casa Rosada, que insiste con sus tesis del crecimiento.

A modo de resumen: el 51% de la industria cordobesa está peor que hace un año; el 31% redujo personal y el 41% de las micro usa menos de la mitad de su capacidad productiva. Otro dato de expectativa completa el mapa: sólo el 6% cree que es competitivo en el escenario actual.

El mensaje blue de Santilli a Llaryora

La voluntad de diálogo fue transversal a los discursos de un evento que, según se comentaba en los pasillos, tuvo un presupuesto más generoso que el año pasado para su organización.

Llaryora la ponderó cuando se excusó de que no se quedaría a escuchar a Santilli. El jefe de Gabinete mencionó varias veces que habla con el gobernador cordobés y en esa danza de defensa de modelos quedó picando una definición rumbo a 2027.

Martín Llaryora ponderó la voluntad de diálogo de Diego Santilli, pero ambos dejaron en claro que sus objetivos electorales no son concurrentes

“Tener nuestro armado electoral no invalida tener una conversación en los temas que importan para el progreso de los argentinos”, disparó Santilli. Casi como una respuesta no solicitada a la prédica de Llaryora que insiste en explicar que todos sus movimientos políticos son por Córdoba y para Córdoba y ubica a LLA como rival directo.

Manuali se mostró esperanzado en que el Coloquio de 2027 pueda mostrar el resultado de esas conversaciones. El clima de campaña que sobrevoló el evento muestra que hay otras prioridades en la política y que los objetivos de la tropa libertaria y el cordobesismo, más allá de sus danzas en el Congreso, no son concurrentes.