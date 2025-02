Horacio Rodríguez Larreta 2025: coucheo cero, avenida del medio y esencia PRO para recuperar protagonismo

El ex alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, vuelve a la política porteña reclamando volver a los valores originales del PRO.

El extenso porteo de Horacio Rodríguez Larreta confirmó lo que era un secreto a voces en el mundillo político de la Ciudad de Buenos Aires: va a competir en las elecciones legislativas. Con una estrategia de recuperar la memoria de su gestión, acusa al PRO de desviarse de sus orígenes, pero el exalcalde no define a qué cargó se postulará.

La certeza de que va a jugar afuera de la estructura del PRO, convive con la incógnita sobre a qué se va a postular. En el reducido grupo de dirigentes que integran la mesa chica aseguran que Larreta no definió si va a competir para la Legislatura o si se va a inclinar por buscar una banca en el Congreso en octubre. La lógica de los movimientos estivales y de su lanzamiento indicarían que va a competir por la categoría porteña, donde sabe que es fuerte y que su presencia condiciona las chances del macrismo oficial.

Vuelvo. Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la…

En relación a cómo se fue la puliendo la línea argumental de la vuelta al ruedo, en el armado larretista aseguran que no hay consultores o asesores involucrados. "Horacio no tiene coach ni gurú, no hay consultores involucrados en la construcción de su discurso. Hoy es él mismo en las redes y los medios", juran, en línea con las declaraciones de Larreta que este martes en una entrevista radial admitió que el coucheo durante la campaña le quitó espontaneidad. A la hora de definir sus movimientos, sí consulta al exministro de Cultura, Pablo Avelluto, que es parte de su mesa chica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pabloavelluto/status/1892329428539043876&partner=&hide_thread=false Tenía qie decirse. Y se dijo. https://t.co/jBhx22U38U — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) February 19, 2025

Legislatura en llamas

Candidato a legislador o no, la irrupción de Larreta va a complejizar todavía más una Legislatura en la que el oficialismo ya depende de la oposición para conseguir las mayorías especiales, como quedó expuesto en la convocatoria a sesiones extraordinarias en la que la agenda parlamentaria quedó reducida a la suspensión de las PASO.

El interbloque oficialista sufrió en diciembre la salida de cuatro legisladores alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando se formalicen las candidaturas del espacio de Larreta, más allá de la performance que logre, es factible que el bloque que hoy conduce Emmanuel Ferrario, se autonomice aún más y convierta a la Legislatura en un ámbito invivible durante este año.

"Nuestros legisladores demostraron disciplina partidaria durante el año pasado y acompañaron los principales proyectos del gobierno. La unidad del bloque va a estar garantizada en la medida que se permitan expresar diferencias y matices dentro de los marcos que compartimos", advierte otro dirigente del riñón del exjefe de Gobierno.