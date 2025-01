Patricia Bullrich se suma al desembarco porteño de Karina Milei y vuelve a sonar como candidata

La estrategia ideada por Karina Milei para caminarle el distrito a Jorge Macri no para de sumar volumen. Después de aportar tres nuevos legisladores al bloque de La Libertad Avanza (LLA), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se sumará a las recorridas barriales libertarias.

Pero también abre el interrogante de si el protagonismo de Bullrich tendrá un correlato en las candidaturas locales que implicaría un salto atrás, pasando de una cartera nacional a una banca en la Legislatura, donde la jefatura política está en manos de Ramírez. Cerca de la ministra niegan que vaya a postularse, algo que ella misma ha dicho en entrevistas, aunque no cierran la puerta a que compita si hay un pedido explícito del Presidente. La alternativa sería una candidatura testimonial, en modo casta.

La salida de Ramiro Marra de LLA impactó de llenó en el mundo libertario ya que uno de los primeros dirigentes que agitó las banderas libertarias en los medios se enteró de la decisión oficial por las redes sociales. A uno y otro lado de las bandas libertarias aseguran que no ocurrió un episodio en particular que detonara la expulsión del legislador de Las Fuerzas del Cielo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1885098213100724710&partner=&hide_thread=false Gracias a todos por los mensajes de apoyo e incentivos para seguir trabajando.



Este es mi mensaje para quienes piden explicaciones. Voy a seguir apoyando a nuestro Presidente Javier Milei y trabajando por una Argentina más libre.



QUE VIVA LA LEALTAD.

QUE VIVA LA LIBERTAD pic.twitter.com/HV9RMPuwiq — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 30, 2025

"No hubo nada puntual, pero es evidente que es una persona que no tiene en claro cuáles son los lineamientos del espacio que dice representar", indicaron en el bloque que conduce Ramírez donde reclaman "coherencia entre lo que se dice y se hace". La realidad es que la relación de Marra con el oficialismo venía congelada desde comienzos del año pasado y terminó de estallar con el acompañamiento del (ex) libertario al proyecto de presupuesto de Macri en diciembre, donde avaló dos pecados imperdonables para los mileístas: la suba de impuestos y mantener la estructura del Estado tal como está.

En la Legislatura hay otra lectura. El corrimiento de Marra es una señal para disciplinar a los otros cuatro legisladores que entraron por la lista de Milei y se abrieron con el libertario disidente. Si LLA logra sumar a Edgardo Alifranco, Eugenio Cassielles, Jorge Reta y Sandra Rey, con la incorporación de los bullrichistas, el bloque se convertiría en la tercera minoría en un año legislativo clave en la Ciudad.