La chicana de la tropa de Karina Milei a Jorge Macri por el recorte del gasto público

Tras conocer a Karina Milei, Alfa confirmó que le gustaría ser candidato de LLA

El exparticipante de Gran Hermano Walter Santiago, más conocido como Alfa, confirmó este miércoles que le gustaría ser candidato de La Libertad Avanza e involucrarse "por un proceso de país". Las declaraciones tienen lugar después de que Santiago conociera a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un acto en Mar del Plata.

"No me quiero involucrar en política, me quiero involucrar en un país nuevo. Creo que es posible, hay que tener las convicciones muy fuertes", explicó el mediático en radio Urbana Play y agregó: "Yo fui amigo de la familia Menem como soy íntimo amigo de (Daniel) Scioli".

"Siempre estuve fuera de la política y no me gusta la política. Pero con todo lo que estoy viendo me dan ganas de involucrarme en un cambio del manejo del país, no en política", insistió.