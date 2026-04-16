Ataque al fuerte del PRO: La Libertad Avanza quiere pasar la motosierra en las comunas de la Ciudad

El bloque de La Libertad Avanza en la Ciudad presentó un proyecto para achicar las Juntas Comunales y recortar los ingresos de loa comuneros.

La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto en la Legislatura porteña para reformar la Ley de Comunas y busca llevar la motosierra al territorio de la Ciudad de Buenos Aires . La iniciativa propone que solo el presidente cobre salario y que el resto de los comuneros cumpla funciones ad honorem.

El proyecto fue presentado por la legisladora porteña y presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez , y apunta a uno de los engranajes más extendidos del sistema político local que comanda Jorge Macri . La iniciativa busca modificar el esquema de funcionamiento de las juntas comunales, hoy integradas por siete miembros con responsabilidades políticas y remuneración.

El cambio no sería solo económico. Bajo el argumento de eliminar “cargos sin contenido” y mejorar la eficiencia estatal, la propuesta busca correr del centro el modelo original de la ley, que concebía a las Comunas como órganos colegiados con peso político propio.

La jugada lleva la marca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en la Ciudad de Buenos Aires . Pilar Ramírez consolida su rol como armadora política de LLA en la Legislatura porteña , con una agenda de disputa por el control territorial frente al PRO y el peronismo.

LA CIUDAD TIENE QUE AVANZAR A LA VELOCIDAD DEL PAÍS Hoy @LLA_CABA es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda legislativa clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños. MÁS LIBERTAD ECONÓMICA - Reforma Impositiva:…

Ese movimiento se articula con la estrategia del espacio libertario a nivel nacional, que busca replicar en la Ciudad el discurso de recorte del gasto político. Las Comunas aparecen como un blanco directo: estructuras con presencia barrial y peso político propio.

En los hechos, el rediseño apunta a concentrar el poder en la figura del presidente comunal y reducir el rol de los otros seis integrantes, lo que modificaría el equilibrio interno de esas unidades territoriales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/becafleitasok/status/2042744102798721304?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy asumí con gran compromiso la presidencia de la comisión de Descentralización y participación ciudadana con un objetivo claro, devolverle las competencias a las comunas.

Agradezco el voto de confianza de los diputados de los diferentes espacios y al Dr. Roberto Campos que me… pic.twitter.com/qQpbC7SAqe — Rebeca Fleitas (@becafleitasok) April 10, 2026

Control institucional y debate por la descentralización

La avanzada libertaria también se expresa en el plano institucional. En la negociación por comisiones, La Libertad Avanza se quedó con la de Descentralización, presidida por la legisladora Rebeca Fleitas.

Ese espacio resulta clave, ya que allí se debaten y dictaminan los cambios sobre el régimen comunal. Con ese control, LLA no solo instala el tema en agenda, sino que también busca asegurarse protagonismo en el debate legislativo.

La discusión sobre las Comunas tiene antecedentes. En 2019, la Justicia declaró inconstitucional un decreto del Gobierno porteño que había intentado avanzar sobre sus competencias, en un fallo que reforzó su autonomía.

En ese marco, el proyecto libertario reabre un debate de fondo sobre el rol de las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires: si deben sostenerse como espacios de representación política territorial o transformarse en estructuras más acotadas, con menor peso en la dinámica política local.