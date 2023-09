-¿Cómo ve a la cadena de la soja?

-Estamos en una caída de la producción, básicamente por el área de siembra, rendimientos unitarios y estamos muy afectados con el clima. Venimos del año 2016 con una caída que esperamos revertirla. Este evento se llama “La cadena está preparada para un nuevo momento”, porque consideramos que se van a cambiar ciertas políticas que afectaron básicamente al complejo soja y vamos a volver a producir 65 millones de toneladas en poco tiempo. Es la idea que tenemos frente a un cambio de política, con el mismo gobierno o distinto, pero es la única manera de hacer crecer la soja y también la agricultura. La idea es tener una cadena que esté entre los 21 o 22 millones de hectáreas y que se complementen con otros 10 millones de hectáreas de maíz en los veranos.

-¿Cuáles son las medidas políticas que más impactaron?

-El cambio de los derechos de exportación a principio de 2016, cuando se quitaron al resto de los cultivos y quedó en soja; y después con el tiempo se fue aumentando. Hoy la soja tiene un 33% de retenciones, el maíz y el trigo un 12 % y hay una diferencia muy grande que hace que la rentabilidad cayera enormemente en el cultivo de soja. De entrada, tiene que haber una bajada directa en la soja a un determinado nivel y de ahí en más, como se escucha de todos los economistas, una rebaja progresiva hasta llegar a cero. Después está el cambio único y la manipulación del valor del dólar soja.

-¿Cuál es el techo que le ven al cultivo?

-La Argentina obviamente tiene un límite para crecer en área de siembra, pero pensamos que hay para todos los cultivos entre seis y ocho millones de hectáreas que se podrían incorporar con políticas de incentivo. La mitad seguramente para soja, con una idea de 22 millones de hectáreas con rendimientos de 33 quintales.

-¿Hubo un retroceso de la inversión en tecnología para la soja?

-Tenemos dos temas paradigmáticos. Por un lado, la fertilización que no se está fertilizando lo necesario para reponer lo que el cultivo se lleva. Por otra parte, no hay un programa de fertilización para el rendimiento. Otro tema son las semillas, ya que tenemos muy baja proporción de semillas certificada.

-¿Ya tuvieron conversaciones con los candidatos?

-Antes de la PASO, conversamos, prácticamente, con todos los representantes y hablan de una reducción de los impuestos. Lo que no se habla es del tiempo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FACSOJA_Arg%2Fstatus%2F1701708619975184486&partner=&hide_thread=false Estamos cerca del comienzo del #SeminarioACSOJA2023



Te compartimos todos los paneles que serán desarrollados en el Seminario y te invitamos a debatir juntos



21 de Septiembre

Bolsa de Comercio Rosario.

Inscripción previa sin cargohttps://t.co/OkUdmcjmjL pic.twitter.com/mP5zDtZU5F — ACSOJA (@ACSOJA_Arg) September 12, 2023

-¿Cuáles son los desafíos que tiene la entidad?

-En primer lugar, es revertir la tendencia para ir hacia el crecimiento. También, el valor agregado interno, es decir, impulsar el uso de la harina de soja en la producción de carne. No estar netamente en la exportación de harina, si bien mantenemos el primer lugar en exportación, sería bueno crear un valor interno. Otro desafío es la calidad de nuestras sojas, donde tenemos niveles bajos de proteína con relación a otros países. Hay que tratar de industrializar lo máximo posible. Después, la infraestructura terrestre, la hidrovía y la financiación de la producción, que en este país es bastante escasa.

-¿Cómo ve el escenario electoral de este año?

-Realmente no la tenemos muy clara. Creo que, evidentemente, el Gobierno tiene pocas chances, pero sería muy difícil hoy predecir qué pasará.

-¿Cuál es el mejor candidato para la soja?

-No va por el lado del gobierno actual. Por la calidad de candidato, el gobernador de Córdoba. La provincia es un ejemplo en agroindustria. La cadena no tiene un candidato. Nos reunimos con Juntos por el Cambio y la tiene clara. Saben cuáles son las leyes que hacen falta, como una ley de fertilizantes, de agroquímicos y de semillas. Tienen la experiencia de haber pasado cuatro años que, dentro de todo, fueron bastantes comunicativos y transparentes con el sector. La Libertad Avanza es la fuerza que más dudas nos genera. No tenemos claro quiénes son los interlocutores, no pudimos hablar de manera clara sobre este tema. Nos prometieron una reunión para la semana que viene. Como presidente de la cadena es la propuesta electoral que más dudas me genera porque no se exponen en nuestra área y tampoco lo hablan demasiado en los medios.

-¿Cómo cayeron las declaraciones sobre dejar de comercializar con China y Brasil?

-Eso no nos gustó para nada. Como países exportadores de alimentos tenemos que estar bien con todos. Esas declaraciones nos sacan un poco de la cancha. China no es el principal negocio para la soja, pero en el caso de la carne es un tema fundamental. La ganadería consume pasto, pero también consume maíz y soja.

-¿Les preocupa que en el equipo de Javier Milei no haya diálogo con el sector?

-No tenemos un referente. Hoy la verdad es esa. Quizás, después de la reunión cambie de opinión.

-Juntos por el Cambio hizo una reducción de las retenciones para algunos cultivos, pero no fue igual para la soja. Eso los perjudicó.

-En primer lugar, para la soja bajó. Al sacársela a los demás cultivos, hubo un reemplazo de área. Existió una posición de que teníamos una sojización en el país y de que había que aumentar las rotaciones. En los cuatro años de JxC hubo por lo menos un diálogo sobre las políticas.

-¿Qué balance hace de Sergio Massa?

-Como Acsoja no puedo opinar. A nivel personal, no me genera confianza y creo que las cosas se están haciendo por un tema electoral.