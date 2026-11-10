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Buenos Aires: Luis Morales inauguró un local en Merlo y busca consolidar una alternativa política para el distrito

Más de 300 personas participaron de la apertura de un espacio partidario que tendrá actividades sociales, capacitaciones y encuentros con vecinos.

Por Letra P | Periodismo Político
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El dirigente peronista Luis Morales inauguró el sábado 7 de noviembre un nuevo local partidario en Merlo Centro, ubicado en la esquina de Avellaneda y Riobamba. La apertura reunió a más de 300 personas, entre militantes, referentes políticos y vecinos de distintas localidades del distrito, en el marco de su proyecto de construcción territorial.

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La inauguración representa un nuevo paso en el trabajo político que Morales desarrolla desde hace más de siete años en Merlo, con el objetivo de promover una renovación del peronismo local y construir una alternativa de gobierno para el municipio.

El espacio funcionará como un punto de encuentro abierto a la comunidad, con reuniones vecinales, jornadas de capacitación, actividades culturales y encuentros de trabajo. La propuesta apunta a generar instancias de debate sobre los principales problemas del distrito y elaborar iniciativas vinculadas con las demandas de la población.

Durante el acto, Morales planteó la necesidad de recuperar la capacidad de gestión y fortalecer el vínculo entre la dirigencia política y los vecinos. En ese sentido, sostuvo que el peronismo debe demostrar su capacidad para transformar la realidad del municipio a través de propuestas concretas.

Luis Morales apuesta a renovar el peronismo de Merlo

“No alcanza con decir que somos peronistas. Tenemos que demostrarlo. Demostrar que somos capaces de transformar la realidad de nuestros vecinos. Merlo necesita una nueva etapa, recuperar la planificación, la gestión y la cercanía con la gente”, expresó Morales ante los asistentes.

“Tenemos experiencia, tenemos equipo, pero por sobre todo tenemos la decisión de construir una alternativa para que nuestro distrito crezca, se desarrolle y mejore la calidad de vida de nuestros vecinos”, agregó el dirigente durante la inauguración del local partidario.

Abogado, militante peronista y exfuncionario nacional y provincial, Morales busca ampliar su presencia territorial mediante un espacio que reúne a referentes de distintas localidades, sectores políticos y organizaciones de la comunidad. Su agenda de trabajo está centrada en la seguridad, la salud, las obras públicas y el desarrollo local.

La apertura de la nueva sede en Merlo Centro forma parte de esa estrategia de organización política y territorial. Además de las actividades partidarias, el local estará destinado a recibir inquietudes de los vecinos y promover encuentros para discutir propuestas relacionadas con las necesidades de los barrios.

El dirigente también cuenta con el sitio web www.luismoralesmerlo.com.ar, donde se puede consultar información sobre sus actividades y propuestas para Merlo. La plataforma ofrece, además, un canal para que los habitantes del distrito compartan sus inquietudes y planteen las problemáticas de sus localidades.

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