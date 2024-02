Buenos Aires: La Libertad Avanza busca aliados en la Legislatura, pero el PRO resiste

La Legislatura bonaerense empezó a moverse. El bloque libertario pura sangre en la Cámara de Diputados de Buenos Aires busca expandirse y, para ello, el presidente del espacio, Nahuel Sotelo , salió a la caza de legisladores PRO que quieran teñirse de violeta. No tiene suerte: "De acá no se va nadie, no tiene lógica", responden los amarillos.

“Quiere hacer algo que no tiene lógica, quiere agrandar su bloque porque necesita músculo político”, dice a Letra P alguien del partido que fundó Mauricio Macri . Aseguró que existió el llamado del fundador de la agrupación libertaria La Julio Argentino a cada uno de los diputados. Naide aceptó, aunque sin descartar seguir trabajando en conjunto algunos temas. “Hablé con Nahuel, venimos conversando, me cae bien, pero tiene seis bancas, ¿por qué nos iríamos?", admite el diputado con un ojo puesto en las negociaciones que se dan en la superestructura de ambos partidos, con un promocionado encuentro de Macri con el Presidente que nadie termina de confirmar.

En ese marco, un diputado del PRO destacó la articulación que hay entre los espacios. Y aseguró que "nadie del PRO se va a ir, no va a haber fuga”. Sin embargo –palo a Milei mediante-, el legislador dijo: “Más allá de que nos insulte porque dialogamos, vamos a seguir dialogando, eso es la política”.

image.png

Oposición a Axel Kicillof

Según le confirmaron a este portal desde la bancada amarilla, Sotelo “llamó a todos los del bloque PRO y todos dijeron que no. Tiene la orden de (Guillermo) Francos de sumarlos, pero no va a suceder”. Contrariamente a los deseos del joven diputado libertario, el lunes hubo una cena de los representantes del PRO en la Cámara baja en la que “se habló de fortalecer el bloque en la Legislatura y ser opositores al gobierno de Axel Kicillof, nada más”, contó uno de los comensales.

En el espacio que fundó el expresidente Macri no desconocen la sintonía con LLA y hablan de una posible “convergencia, no fusión”, aunque nada de eso podrá formalizarse “hasta que el PRO no resuelva qué va a pasar arriba y con la elección de autoridades”, mirando la renovación en la que Macri busca volver a ser presidente del partido. “Está claro que hay sintonía y quedó en evidencia en la sesión (extraordinaria de Diputados que se realizó este martes), pero no hay chances de fuga”, sintetizó otra fuente.