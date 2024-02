Movimientos de halcones y palomas en la oposición atomizada que enfrenta Kicillof

Javier-Milei-La-Libertad-Avanza-Sergio-Massa-Union-por-la-Patria-Elecciones-2023-Ballotage-1.jpg

En la Cámara baja hay dos monobloques libertarios, uno compuesto por Guillermo Castello (Libre) y otro por Jazmín Carrizo (Buenos Aires Libre), que tiene su homónimo en el Senado con Betina Riva. Estas últimas responden a la diputada Carolina Piparo, alineada al oficialismo nacional, pero con bloque propio. De buen diálogo con el resto de las bancadas, no descarta la posibilidad de fortalecer el grupo libertario y de ampliar el vínculo hasta la orilla amarilla, donde Castello anota un par de temporadas legislativas y bloque con el que frecuenta buenas relaciones individuales.

En las tribus violetas aseguran que la cohesión entre todas las vertientes libertarias e incluso con el PRO “dependerá de un ordenamiento desde arriba”, con alguna política del gobierno central o un proyecto del Ejecutivo provincial que alinee a las tropas: “Tenemos poco tiempo trabajando juntos, venimos de distintos lugares”, justifica un libertario. “Hay sectores del PRO que representan los valores nuestros, lo veo posible”, admite otra fuente consultada por este medio.

En el PRO también hay dos miradas. Por un lado, un grupo de legisladores no oculta su sintonía fina con los libertarios, asegura estar “cogobernando” a nivel nacional y afirma que la relación “en la provincia no va a ser distinta”. A pesar de haber votado distinto el endeudamiento y las emergencias, confiesa tener “buena relación con Sotelo y su bloque". "Trabajamos en conjunto”, dice a Letra P una voz del sector y admite: “Podremos tener distintas metodologías pero eso no significa que no busquemos lo mismo”. Ese sector amarillo que se tiñe de violeta también tiene reparos con el bloque de Cuervo y Constanza Moragues Santos, porque asegura que “tienen otra terminal política”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLLibertadAvanza%2Fstatus%2F1731836134102048932&partner=&hide_thread=false Excelente reunión de trabajo entre nuestros bloques de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires y Diputados del PRO. pic.twitter.com/76lwkeJ0T9 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 5, 2023

Sin embargo, la Legislatura tiene otro espacio del partido que fundó Macri que concentra todos sus esfuerzos en mantener vivo el exbloque JxC, transformado ahora en una especie de interbloque con la UCR y la CC. “Hay buena relación con esos bloques, pero el PRO trabaja con el radicalismo y la Coalición Cívica”, le advierte a Letra P una fuente de trabajo diario con las autoridades del sector y reafirma: “Somos bloques distintos. Hay sintonía y cosas en común, pero no hay proyección a mediano y largo plazo”. El bloque radical mayoritario está conducido por Diego Garciarena en Diputados y por Agustín Máspoli en el Senado, hombres que responden a Maximiliano Abad y de fuerte vínculo con Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich, los presidentes de las bancadas PRO en Diputados y el Senado, respectivamente. Son los legisladores que sostienen el armado de los últimos cuatro años, aunque el sello JxC ya no corra, tras los diferentes posicionamientos políticos de todas las tribus en la previa del ballotage.

A la espera del comienzo del calendario oficial de la Legislatura, en algunas semanas se podrán empezar a ver los primeros movimientos de cada sector y cómo trabajarán en oposición a Kicillof. Por lo pronto, en los próximos días habrá reuniones de bloque y luego deberían empezar las negociaciones por el reparto de las comisiones. También circulan versiones de una convocatoria a sesión extraordinaria para el 20 de febrero, en donde se podrían tratar proyectos postergados de 2023 y pedidos de informes al oficialismo por temas vinculados a IOMA y a ABSA.