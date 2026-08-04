Augusto Costa asumirá la presidencia de Vélez Sarsfield

El ministro de Ciencia, Producción e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, asumirá la presidencia del club atlético Vélez Sarsfield en reemplazo del dirigente Fabián Berlanga, quien renunciará al cargo como máxima autoridad de la institución.
El ministro de Ciencia, Producción e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, asumirá la presidencia del club atlético Vélez Sarsfield en reemplazo del dirigente Fabián Berlanga, quien renunciará al cargo como máxima autoridad de la institución.