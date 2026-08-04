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MINISTRO MULTITASKING

Augusto Costa asumirá la presidencia de Vélez Sarsfield

El funcionario de Kicillof es vicepresidente 1° del Fortín. Sucederá a Fabián Berlanga, quien renunciará como máxima autoridad del club.

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Augusto Costa. 

El ministro de Ciencia, Producción e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, asumirá la presidencia del club atlético Vélez Sarsfield en reemplazo del dirigente Fabián Berlanga, quien renunciará al cargo como máxima autoridad de la institución.

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Costa es vicepresidente 1° de Vélez desde noviembre de 2023, cuando la agrupación que integraba junto a Berlanga se impuso en las elecciones. Los mandatos de ambos dirigentes se extienden hasta fines de 2026.

El programa partidario Vélez a Fondo informó en su cuenta de X que Berlanga renunciará este jueves durante la reunión de la comisión. El desencadenante habría sido los insultos que recibió por parte de los hinchas durante el reconocimiento que la directiva del Fortín le realizó a Gustavo Quinteros, actual entrenador de Independiente y ex DT del Fortín en 2024.

Costa es fanático de Vélez, como se presenta en su cuenta de ex Twitter. El ministro de Axel Kicillof llegó a la vicepresidencia 1° del club con la lista Primero Vélez encabezada por Berlanga, que arrasó en las elecciones de hace tres años.

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