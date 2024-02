"Es un día particular. Más de un millón de personas han sido afectadas por el paro de trenes que estamos viviendo", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni , en su habitual conferencia de prensa y adelantó que habrá "consecuencias" para " todos los responsables de esta medida de fuerza, que no es en contra del Gobierno sino de la gente ".

“Se están evaluando las medidas pertinentes para que no quede sin consecuencias”, aseguró el funcionario contra los gremios y chicaneó al sindicato La Fraternidad, conducido por Omar Maturano : “De fraternos claramente no tienen absolutamente nada habiendo dejado a un millón de persona a pie y haciéndole a muchos de ellos perder la plata que ganan día a día”.

Adorni definió que “hay dos caminos”: "El camino de la libertad, una Argentina distinta, del trabajo y del mérito o esto: un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hacen es complicarle la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y que la Argentina eligió otra cosa".