Aña Cuá, la obra que ampliará un 10% la generación eléctrica de Yacyreta.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inició el montaje electromecánico de la nueva central hidroeléctrica de Aña Cuá con la instalación de la primera pieza fija de la turbina N.º 1. Según la empresa, la obra permitirá aumentar un 10% la generación eléctrica del complejo una vez terminada.

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La pieza, de unas 32 toneladas, forma parte del tubo de aspiración de la turbina y fue fabricada por la empresa alemana Voith. Su instalación abrió la etapa de montaje de los equipos de la futura central, que contará con tres turbinas.

Cómo funcionará la central de Aña Cuá La obra se construye sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná. Las turbinas aprovecharán el caudal que ya circula por ese sector para preservar las condiciones ambientales del río. El proyecto mantiene el nivel y la configuración del embalse principal de Yacyretá si no se modifica el embalse principal.

Con las obras civiles avanzadas, el trabajo se concentra en la instalación de los equipos. Es una etapa que requiere maniobras de precisión a cargo de personal de ingeniería, técnicos y operarios especializados.

El proyecto demandó estudios de factibilidad, trabajos de ingeniería y evaluaciones socioambientales. Una vez en funcionamiento, la central se incorporará a la infraestructura energética que comparten Argentina y Paraguay.