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ARGENTINA OIL&GAS 2026

Peter Lamelas bendijo Vaca Muerta como motor del país y ató las futuras inversiones a la reelección de Milei

El embajador de Estados Unidos recorrió la cumbre hidrocarburífera en Neuquén. Se reunió con Figueroa y advirtió sobre el resultado electoral de 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
El diplomático estuvo en la exposición de Neuquén, el corazón de Vaca Muerta, e hizo una escala en el stand de Halliburton. Foto: gentileza IAPG.

El diplomático estuvo en la exposición de Neuquén, el corazón de Vaca Muerta, e hizo una escala en el stand de Halliburton. Foto: gentileza IAPG.

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Letra P | Laura Loncopan Berti
Laura Loncopan Berti

Por la mañana, el embajador participó de un encuentro convocado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas en el Centro de Convenciones Domuyo. Allí fue donde revalidó el respaldo de la administración norteamericana al modelo libertario. "Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina si va hacia la derecha, no hacia la izquierda", dijo en el guiño más claro a la reelección de Milei.

"Nosotros estamos apoyando a este gobierno, y esa plata va a estar lista hasta 2027, y vamos a ver lo que pasa después", agregó para dejar claro el concepto.

Lamelas en el Argentina Oil&Gas

El diplomático ingresó al predio del espacio Duam, donde esta semana se desarrolla la cumbre hidrocarburífera, caminando bajo una leve llovizna. El primer puesto al que se dirigió fue el de YPF, luego pasó por el de Allison Transmission, siguió por el de Starlink, GD Energy Products, Yellow Jacket Oil Tools, Chevron y Halliburton. Se sacó selfies con las personas que se lo pedían y se presentó como un "cubano de nacimiento, americano por la gracia de Dios".

Incluso tuvo un momento para subirse a la flecha de plata de Juan Manuel Fangio, el mítico Mercedes-Benz W196R, que está expuesto dentro del predio. "Por Vaca Muerta van a venir muchos beneficios para el pueblo argentino", alcanzó a decir antes de retirarse.

Figueroa dijo que Neuquén "atrae inversiones"

Dentro de la agenda del embajador estaba prevista una reunión con Figueroa, a la que también se sumó el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaid, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

“Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, sostuvo el gobernador. Lamelas elogió la producción récord de Argentina “de aproximadamente un millón de barriles diarios y un superávit comercial energético que asombra al mundo entero”. También proyectó que las inversiones estadounidenses en el país podrían trepar a los 20.000 millones de dólares.

Lamelas, junto a Figueroa y Gaido.

Lamelas, junto a Figueroa y Gaido.

Según se informó desde el gobierno provincial, el funcionario norteramericano destacó además el impacto del corredor Andes-Atlántico, que permitirá “modernizar la infraestructura” que conecta pozos y minas con el Atlántico, respaldar Argentina LNG y “posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos”.

En el Domuyo, Lamelas ya había destacado el rol de Figueroa al señalar que "es una persona clave, que atrajo capital a Neuquén, logró acuerdos con sindicatos petroleros y comunidades locales, y ha viajado por el mundo para promover Vaca Muerta". "Hay una conexión natural entre Texas y Neuquén. Energía, espíritu pionero, innovación privada y resultados concretos", planteó.

Contra los negocios con comunistas

El gesto hacia la provincia pareció dejar atrás los chispazos geopolíticos del pasado. Lamelas había cuestionado el acuerdo firmado entre la cooperativa neuquina CALF y el gigante asiático Huawei por la "seguridad de los datos" en Vaca Muerta.

El embajador volvió a criticar los negocios con China en su nueva visita a Nequén al advertir que la ley de inteligencia de aquel país obliga a las empresas a "entregar datos sensibles al gobierno chino y al Partido Comunista chino". "Todo allí existe bajo el régimen comunista", dijo en la conferencia en el Domuyo.

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