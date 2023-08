Pasado el mediodía comenzó a subir la tensión en las inmediaciones de la comisaría de Villa Diamante, con infinitos relatos de hechos de inseguridad y cuestionamientos a los responsables en los diferentes niveles de gobierno: “ (Néstor) Grindetti no vive en Lanús, no se ocupa de Lanús, está otra”, disparó un vecino entre gritos y desafió: “Dicen que en Diamante y Jardín ya no hay búnker de droga… los llevo yo si no saben dónde están”.

Los relatos se multiplican y apuntan centralmente a Grindetti y Kravetz, pero también se suman cuestionamientos al gobierno bonaerense: “¿(Sergio) Berni dónde mierda está? A nadie le importa la gente”. Las voces corresponden a vecinos y vecinas de las localidades lanusenses de Villa Diamante, Villa Jardín y Villa Caraza. "El Estado te abandona, la responsabilidad es de todos, ya no sabés ni a quién echarle la culpa… gastan millones en la campaña y no hay policías, no hay ambulancias no se preocupan, ya no sabes qué hacer", expresó otro vecino indignado. Aunque en menor medida, la gente también pregunta por Kicillof: "El gobernador debe hacerse cargo".