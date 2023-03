Cigarrillos electrónicos: denuncian presiones de Salud contras las sociedades médicas

“A pesar de la evidencia científica que existe y que los productos se comercializan en más de 70 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Japón y todos los países europeos, el Ministerio de Salud entendió que estos productos serían más nocivos que los cigarrillos tradicionales. Es un disparate que no registra antecedentes”, sostuvieron autoridades de una prestigiosa sociedad científica en estricto off the record ante la consulta de este medio.