Asacop realizó en La Plata el encuentro anual con consultores políticos, estudiantes y periodistas

“El encuentro tenía un line up de conferencistas muy potente, que muestra que Asacop es un espacio de reflexión tanto de la política como de la comunicación política. Y, al mismo tiempo, muestra el nivel de interés que ha generado en una ciudad que llenó una sala importante para debatir sobre una temática tan actual y fuerte como el resultado electoral y las perspectivas para la próxima gestión”, señaló.

Por su parte, uno de los disertantes de lujo que tuvo el encuentro, como Carlos Fara, quien es además presidente de la International Association of Political Consultants, resaltó: “Primero, destaco a las generaciones más jóvenes que nos vienen a enseñar a los que tenemos más experiencia, cosas que no sabemos, lo cual es muy positivo y oxigena, porque además hay generaciones nuevas que vienen con un contacto cultural, con determinadas cuestiones de la política y las tecnologías, que los que tenemos más experiencia no poseemos, aunque tenemos otras ventajas. Hay que aggiornarse. Segundo, es una circunstancia excepcionalmente rica para el análisis que nos pueda llevar más pistas para pensar.

La Asociación ya lleva nueve años, está totalmente consolidada, con más socios que ningún otro momento de su historia, y probablemente como asociación nacional sea la que se ha consolidado más en América Latina”.

En tanto, los organizadores del encuentro a nivel local, Mario Rodríguez, Juan Belbis y Mauro Becerra, puntualizaron: “Es un encuentro en el cual tenemos referentes de la comunicación y la consultoría política de todo el país. Es una alegría juntarnos después de un año muy movido, de mucha actividad electoral. Estas conferencias son un espacio para cristalizar toda la experiencia adquirida, las impresiones, conocer las nuevas maneras de ver la política argentina y mejorarla. Y para eso nada mejor que hacerlo en la Universidad Nacional de La Plata, un lugar tradicional, faro de toda América Latina; y Asacop, que tiene a los mejores profesionales. En estos 40 años de democracia y hacia los 10 años de la asociación, es importante que los profesionales de la consultoría política de todo el país nos encontremos para debatir, contando sus experiencias y planteando cómo logramos una democracia sólida, dinámica y moderna. También agradecemos a la Fundación Pro Humanae Vitae, que fue un partner muy importante para que el evento llegue a buen cuerpo”.

Por último, la propuesta cerró el sábado, con diferentes talleres de dos horas de duración.